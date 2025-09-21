(VTC News) -

Hàn Quốc sẽ là quốc gia đăng cai giải Drone Soccer World Cup 2025, một sự kiện thể thao công nghệ độc đáo quy tụ hơn 2.500 vận động viên, 265 đội bóng đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên môn thể thao này được tổ chức ở quy mô toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc phổ biến drone soccer trên thế giới.

Một trận đấu bóng đá bằng Drone tại CES 2024. (Nguồn: FIDA)

Drone soccer là sự kết hợp giữa kỹ năng điều khiển drone, chiến thuật nhóm và tốc độ. Các drone được điều khiển để bay qua vòng tròn ghi bàn, trong khi va chạm với nhau ở tốc độ lên tới 160 km/h.

Luật thi đấu ở giải đấu được quy định như sau:

Cuộc thi sẽ sử dụng bóng bầu dục drone 20cm và bộ điều khiển do ban tổ chức cung cấp, vì vậy các đội không cần tự chuẩn bị.

Mỗi đội gồm 5 cầu thủ, có thể chia thành các đội theo nhóm tuổi và giới tính. Mỗi cầu thủ điều khiển một quả bóng bầu dục drone.

Cả hai đội điều khiển bóng bầu dục drone của mình bằng điều khiển từ xa vô tuyến để nhanh chóng bay và di chuyển trên sân, nhằm mục đích ghi bàn bằng cách đi qua các cột gôn hình tròn của đối phương. Các cầu thủ tấn công và phòng thủ lẫn nhau trong thời gian thi đấu giới hạn, và đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, người chơi phải tuân thủ luật chơi và không được sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để can thiệp vào diễn biến trận đấu. Nếu phát hiện có cá nhân nào can thiệp vào diễn biến trận đấu, thành tích của đội đó sẽ bị loại.

Đội tuyển Bóng đá Drone Hong Kong (Trung Quốc) tham dự World Cup 2025. (Nguồn: SCMP)

Nhiều đội tuyển đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. Đội tuyển Hong Kong (TQ) gồm 8 thành viên, từ 8 đến 23 tuổi, sẽ đại diện thành phố tham gia tranh tài tại Hàn Quốc. Đội trưởng Chris Wu Shang-dong, 16 tuổi, chia sẻ rằng sự đa dạng độ tuổi và tính chiến thuật của drone soccer khiến anh yêu thích môn chơi này: “Nó giống như chơi cờ, nhưng cần teamwork”.

Singapore sẽ cử hai đội tuyển thuộc Class 20 và Class 40 tham dự giải. Các tuyển thủ được chọn thông qua chuỗi giải đấu quốc gia từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, bao gồm các sự kiện như Drone Odyssey, Singapore Drone Soccer Championships, và Inter School Championship. Đội tuyển sẽ được huấn luyện bởi các HLV được chứng nhận bởi FIDA.

Cận cảnh bộ điều khiển và những "cầu thủ" của sân chơi Bóng đá Drone. (Nguồn: Uav-crafts)

Trong khuôn khổ giải đấu drone soccer quốc tế FIDA World Cup Jeonju 2025, ban tổ chức đã ban hành bộ quy định kỹ thuật chi tiết nhằm đảm bảo tính công bằng, an toàn và chuyên nghiệp cho các nội dung thi đấu. Các quy định này áp dụng cho ba hạng mục chính: Class20, Class40, và Cracing (Drone Racing).

Ở hạng mục Class20, các đội phải sử dụng bóng Skykick series với trọng lượng không vượt quá 110g. Việc sửa chữa bằng băng keo được cho phép nếu có sự đồng ý của trọng tài. Bóng phải gắn LED đỏ hoặc xanh để nhận diện đội, và không được sơn.

Với Class40, drone ball phải lắp bằng Pentaguards chuẩn FIDA, cấm gắn thêm cấu trúc ngoài. Pin giới hạn ở 4 cell, và LED nhận diện đội phải có đường kính tối thiểu 20 cm. Các vị trí ghi bàn bắt buộc phải có thẻ FIDA.

Ở nội dung Cracing, drone ball không được vượt quá 1.150g (bao gồm thiết bị video analog). Thiết bị điều khiển phải hoạt động trên tần số 2.4 GHz, và chỉ được dùng anten RHCP hoặc LHCP. Các thiết bị sử dụng tần số khác như 900 MHz hoặc 800 MHz đều bị cấm.

Không khí sôi động tại giải Drone Soccer, nơi các đội tuyển tranh tài bằng công nghệ bay hiện đại giữa hàng nghìn khán giả. (Nguồn: FIDA)

Với hệ thống quy định kỹ thuật chặt chẽ, FIDA World Cup không chỉ là sân chơi thể thao công nghệ cao mà còn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và minh bạch trong thi đấu quốc tế.

Giải đấu sẽ diễn ra từ 25/9 – 27/9/2025, do Liên đoàn Drone Soccer Quốc tế (FIDA) tổ chức. Đây là lần đầu tiên FIDA tổ chức World Cup, hứa hẹn mang đến một sân chơi đỉnh cao cho các đội tuyển drone soccer trên toàn thế giới.