Thời điểm 'vàng' sở hữu xe năng lượng mới BYD

(VTC News) -

Giai đoạn cận kề Giáng sinh và năm mới luôn được xem là "thời điểm vàng" của thị trường ô tô. Khi nhu cầu mua sắm tăng cao, tâm lý chốt xe để kịp đón Tết trở nên rõ nét hơn, các chương trình ưu đãi mang tính tổng lực thường đóng vai trò quyết định trong lựa chọn của khách hàng.

Trong bối cảnh đó, chương trình "Rinh Xe Xịn - Đón Noel" do BYD Việt Nam triển khai trong tháng 12 được xem là một trong những gói ưu đãi toàn diện và đáng chú ý nhất ở phân khúc xe năng lượng mới.

Khác với nhiều chương trình khuyến mại đơn lẻ, ưu đãi tháng 12 của BYD được xây dựng theo hướng tối ưu tổng giá trị sở hữu, thay vì chỉ tập trung vào giảm giá trực tiếp. Người mua xe vừa nhận hỗ trợ tài chính, quà tặng thiết thực đồng thời được hưởng lợi lâu dài từ hệ sinh thái sạc, bảo hiểm, phụ kiện và chính sách bảo hành pin mở rộng.

Cách tiếp cận này cho thấy BYD Việt Nam đặt trọng tâm vào trải nghiệm sử dụng bền vững, phù hợp với tinh thần tiêu dùng thận trọng nhưng có tầm nhìn dài hạn của khách hàng Việt ở giai đoạn cuối năm. (Ảnh: BYD)

Điểm đáng chú ý đầu tiên là danh mục sản phẩm áp dụng ưu đãi trải rộng, từ các mẫu xe điện đô thị như BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, đến sedan hybrid BYD SEAL 5, SUV plug-in hybrid BYD SEALION 6, hay những dòng xe cao cấp như BYD SEAL, BYD HAN và BYD SEALION 8.

Điều này giúp người mua ở nhiều phân khúc khác nhau đều có cơ hội tiếp cận chính sách ưu đãi tương xứng, thay vì chỉ tập trung vào một vài mẫu xe chiến lược. Ở góc độ thị trường, đây là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng độ phủ và gia tăng hiện diện của BYD trong giai đoạn nước rút cuối năm.

Với các mẫu xe chủ lực như BYD SEALION 6, khách hàng được hỗ trợ phí trước bạ lẫn trọn bộ giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất và phụ kiện chính hãng.

Mẫu xe PHEV BYD SEALION 6 mang thiết kế trẻ trung cùng nội thất hiện đại. Quãng đường di chuyển hãng công bố lên tới hơn 1.200 km. (Ảnh: BYD)

Giá trị cộng gộp của các ưu đãi này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu khi chuyển sang sử dụng xe năng lượng mới - một rào cản tâm lý vốn tồn tại với nhiều khách hàng lần đầu tiếp cận xe điện hoặc hybrid cắm sạc.

Đối với các mẫu xe điện thuần như BYD ATTO 2, BYD ATTO 3 hay BYD M6, chương trình ưu đãi tập trung mạnh vào trải nghiệm sử dụng thực tế. Các gói quà tặng bao gồm bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay, thiết bị V2L và voucher sạc miễn phí giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ sinh thái xe điện, giảm bớt lo ngại về hạ tầng và chi phí vận hành.

Hai mẫu xe gầm cao BYD ATTO 2 và BYD ATTO 3. (Ảnh: BYD)

Khi cộng thêm bảo hiểm vật chất và chính sách bảo hành pin lên tới 500.000 km cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, tổng giá trị sử dụng lâu dài của xe được nâng lên rõ rệt.

BYD M6 là mẫu xe MPV thuần điện hiếm hoi tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và vận tải hành khách. (Ảnh: BYD)

Ở phân khúc cao cấp, BYD HAN và BYD SEALION 8 không đi theo hướng ưu đãi tiền mặt lớn mà nhấn mạnh vào giá trị gia tăng và trải nghiệm cao cấp. Những quà tặng như bộ sạc chính hãng, voucher sạc và phụ kiện đi kèm giúp người mua cảm nhận rõ định hướng dịch vụ trọn gói mà BYD theo đuổi.

BYD HAN là dòng sedan điện hạng sang cỡ lớn nổi bật. (Ảnh: BYD)

Trong bối cảnh người mua xe hạng sang ngày càng quan tâm đến hậu mãi và hệ sinh thái hơn là giá bán đơn thuần, cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt rõ ràng.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp từ hãng, các chính sách tài chính đi kèm cũng là điểm cộng lớn trong giai đoạn cuối tháng 12. Hỗ trợ vay lên tới 85-90% giá trị xe, lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu giúp khách hàng dễ dàng ra quyết định hơn, đặc biệt với nhóm mua xe phục vụ gia đình hoặc kinh doanh.

Khi kết hợp với ưu đãi quà tặng và chi phí sử dụng thấp của xe năng lượng mới, bài toán tài chính tổng thể trở nên dễ thở hơn so với nhiều lựa chọn truyền thống.

BYD SEALION 8 thuộc phân khúc hạng D, được thiết kế với ngôn ngữ hiện đại và thể thao. (Ảnh: BYD)

Ở góc nhìn dài hạn, chương trình "Rinh Xe Xịn - Đón Noel" không chỉ mang ý nghĩa kích cầu ngắn hạn mà còn phản ánh chiến lược phát triển bền vững của BYD tại Việt Nam. Việc đầu tư mạnh vào chính sách bảo hành, giải pháp sạc và dịch vụ hậu mãi cho thấy hãng đang xây dựng nền tảng niềm tin, thay vì chỉ chạy theo doanh số tức thời.

Với người tiêu dùng, đặc biệt là những khách hàng đang cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện hoặc hybrid, đây chính là thời điểm thuận lợi để đưa ra quyết định, khi rào cản về chi phí và trải nghiệm đã được giải quyết ở mức tối đa.

Khi tháng 12 bước vào giai đoạn cuối, quỹ thời gian không còn nhiều, giá trị mà chương trình ưu đãi của BYD mang lại vẫn đủ sức tạo nên cú hích mạnh cho thị trường. Với danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách ưu đãi toàn diện và tầm nhìn dài hạn, BYD Việt Nam đang gửi đi một thông điệp rõ ràng xe năng lượng mới là lựa chọn thích hợp ở thời điểm hiện tại.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.