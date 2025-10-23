(VTC News) -

Mới đây, tại nhà máy sản xuất xe du lịch BYD đặt tại Camaçari (bang Bahia, Brazil), chiếc xe năng lượng mới thứ 14 triệu của BYD đã được xuất xưởng.

BYD trở thành nhà sản xuất xe năng lượng mới đầu tiên trên thế giới cán mốc sản lượng này. Tại buổi lễ, mẫu xe BYD Song Pro - chiếc xe thứ 14 triệu - đã được Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BYD Vương Truyền Phúc trao tặng danh dự cho Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

Chủ tịch BYD trao tặng danh dự chiếc xe thứ 14 triệu được xuất xưởng cho Tổng thống Brazil. (Ảnh: BYD)

Tổng thống Lula khẳng định: “Nhà máy của BYD không chỉ mang lại công ăn việc làm, mà còn khôi phục niềm tự hào cho người dân Camaçari và bang Bahia. BYD đang viết nên một chương mới của lịch sử công nghiệp Brazil với những chiếc xe tiên tiến và nhanh nhất thế giới".

Lãnh đạo BYD cũng tuyên bố sẽ cung cấp 30 xe năng lượng mới phục vụ Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (COP30) tổ chức tại Belém, bang Pará. Sau hội nghị, những chiếc xe này sẽ được trao tặng cho trường học và tổ chức công tại địa phương, tiếp tục phục vụ cộng đồng và thúc đẩy giao thông xanh.

Sự kiện xuất xưởng xe năng lượng mới thứ 14 triệu của BYD. (Ảnh: BYD)

Trước thềm sự kiện, Hội đồng lập pháp bang Bahia đã thông qua việc đổi tên tuyến đường chính phía trước nhà máy BYD thành “Đại lộ BYD”. Đây là tuyến đường thứ 3 trên thế giới mang tên BYD, sau các tuyến tại Lancaster (Mỹ) và Rayong (Thái Lan).

BYD Song Pro là một mẫu SUV cỡ C nổi bật của BYD, được biết đến rộng rãi nhất qua phiên bản Plug-in Hybrid Song Pro DM-i.

Mẫu xe gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và hiệu suất nhiên liệu vượt trội. Về ngoại thất, xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" đặc trưng của BYD với các đường nét mạnh mẽ, đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng xe và mâm xe thể thao. Nội thất xe nổi bật với chất liệu sang trọng, màn hình giải trí trung tâm lớn có khả năng xoay ngang/dọc, tích hợp hệ thống thông minh DiLink.

Song Pro gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và hiệu suất nhiên liệu vượt trội. (Ảnh: Reuters)

Xe được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L (99 mã lực) và motor điện (160 mã lực), cùng các tùy chọn pin cho phép phạm vi hoạt động thuần điện đạt từ 75 km đến 115 km.

Điểm mạnh lớn nhất của Song Pro DM-i là tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 1.400 km sau mỗi lần đổ đầy xăng và sạc đầy pin, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc C-SUV với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố rất thấp (dưới 5l/100 km).