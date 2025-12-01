BYD NEG 'bắt tay' VATC: Kiến tạo đội ngũ kỹ thuật xe điện tại Việt Nam

(VTC News) -

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa BYD NEG và VATC đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên xe điện chuẩn quốc tế, nâng tầm dịch vụ tại Việt Nam.

Sáng 29/11/2025, BYD NEG đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô Việt Nam (VATC) tại BYD NEG Tiền Giang (602 Quốc lộ 1, Phước Hoà, Trung An, Đồng Tháp). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược nâng tầm dịch vụ, đồng bộ hóa quy trình kỹ thuật theo chuẩn mực toàn cầu.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa BYD NEG và VATC tại BYD NEG Tiền Giang.

Trong bối cảnh thị trường ô tô điện ngày càng phát triển, việc chuẩn bị nguồn nhân lực am hiểu sâu về pin và điện cao áp là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác này nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt chuyên gia kỹ thuật, đảm bảo năng lực phục vụ tương xứng với tốc độ phát triển thị trường.

“Việc liên kết này giúp học viên tiếp cận công nghệ thực chiến ngay trên các dòng xe hiện đại, rút ngắn khoảng cách từ trường đến xưởng dịch vụ. Đồng thời, do hệ thống điện cao áp luôn tiềm ẩn nguy hiểm, chúng tôi đặc biệt chú trọng rèn luyện kỷ luật tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động để không phát sinh rủi ro trong quá trình làm việc”, ông Đặng Văn Luyện - CEO VATC nhận định.

Việc đẩy mạnh đào tạo thực chiến sẽ giúp học viên nhanh chóng làm chủ công nghệ xe điện hiện đại.

Mục tiêu cốt lõi của BYD NEG là xây dựng thế hệ nhân sự đạt chuẩn BYD toàn cầu. Các kỹ thuật viên sẽ được đào tạo bài bản, am hiểu công nghệ độc quyền để phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất.

Ấn tượng với các tiêu chuẩn an toàn, một học viên chia sẻ: “Sau khi hiểu rõ công nghệ, chắc chắn em sẽ chọn xe BYD cho gia đình”. Đây là sự công nhận quý giá từ góc nhìn chuyên môn, khẳng định niềm tin vào chất lượng sản phẩm.

“Chúng tôi cam kết không chỉ mang sản phẩm BYD đến người dùng Việt Nam mà còn mang đến dịch vụ, con người và tiêu chuẩn xứng tầm một thương hiệu toàn cầu”, ông Huỳnh Minh Thiện - Tổng Giám đốc Showroom BYD NEG Tiền Giang - nhấn mạnh tại buổi lễ.

Sự hợp tác hướng tới xây dựng đội ngũ chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ kỷ nguyên xe điện.

Thông qua sự kiện, BYD NEG và VATC một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển bền vững. Việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến chất lượng con người là nền tảng vững chắc để chinh phục niềm tin khách hàng.

Một số showroom BYD tại các tỉnh Tây Nam Bộ: BYD Phú Quốc: Số 7, khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang BYD Kiên Giang: P3-1 đường 3/2 khu Phú Cường, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang BYD Tiền Giang: 602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp BYD An Giang: 43/12 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang BYD Cần Thơ: DH3 - Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ (sắp khai trương) BYD Đồng Tháp: Lê Đại Hành, ấp 1, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp (sắp khai trương).