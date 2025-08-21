Thời điểm uống trà xanh tốt cho sức khỏe

Uống trà xanh vào thời điểm "vàng"

Thời điểm uống trà xanh không chỉ là thói quen mà còn là khoa học. Việc lựa chọn đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất:

- Buổi sáng: Sau khi ăn sáng khoảng 30-60 phút, uống một tách trà xanh sẽ giúp bạn tỉnh táo và khởi động quá trình trao đổi chất hiệu quả.

- Trước và sau khi ăn: Uống trà xanh khoảng 30 phút trước bữa ăn hoặc 1 tiếng sau bữa ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và hỗ trợ giảm cân.

- Trong khi tập thể dục: Uống một chút trà xanh trong lúc tập luyện giúp cung cấp năng lượng và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Uống trà xanh đúng chuẩn để tận dụng tối đa những lợi ích của loại thực phẩm vàng này. (Ảnh: Cleveland Clinic)

Không uống trà xanh khi đói hoặc ngay sau bữa ăn

Uống trà xanh khi đói có thể gây khó chịu cho dạ dày do tannin, một hợp chất có thể làm tăng tiết axit dạ dày. Tương tự, việc uống trà ngay sau bữa ăn sẽ cản trở quá trình hấp thụ sắt, gây thiếu máu. Hãy đợi ít nhất 1 tiếng sau bữa ăn để uống trà.

Nhiệt độ nước pha trà lý tưởng

Pha trà xanh không chỉ đơn thuần là cho nước nóng vào lá trà. Nhiệt độ nước chính là yếu tố quyết định đến hương vị và hàm lượng dinh dưỡng. Nước quá nóng (nước sôi) sẽ làm phá hủy các hợp chất tinh tế, đặc biệt là catechin và một số vitamin, đồng thời khiến trà bị chát và đắng.

Ngược lại, nước quá nguội lại không đủ để chiết xuất hết các chất có lợi. 80-90°C là khoảng nhiệt độ hoàn hảo để pha trà xanh. Thời gian ngâm cũng rất quan trọng. Đối với trà xanh, chỉ nên ngâm trong khoảng 2-3 phút. Nếu ngâm quá lâu, trà sẽ tiết ra nhiều tannin hơn, làm tăng vị chát.

Không để trà qua đêm

Trà xanh để qua đêm không chỉ mất đi hương vị mà còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, các hợp chất có lợi như catechin cũng sẽ bị oxy hóa, làm giảm tác dụng chống oxy hóa của trà. Tốt nhất là nên pha và uống trà trong ngày.

Lượng trà vừa đủ mỗi ngày

Dù trà xanh rất tốt nhưng bạn cũng không nên lạm dụng. Lượng trà xanh được khuyến cáo là 3-5 tách (khoảng 240ml mỗi tách) mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây thừa caffeine, dẫn đến mất ngủ, lo âu và tim đập nhanh.

Kết hợp trà xanh với các nguyên liệu khác

- Để tăng thêm hương vị và lợi ích, bạn có thể kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu:

- Trà xanh với chanh: Tăng cường vitamin C và giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa hiệu quả hơn.

- Trà xanh với gừng: Tăng cường khả năng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

- Trà xanh với mật ong: Giúp trà ngọt dịu, tốt cho cổ họng và tăng cường miễn dịch.