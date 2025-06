Thiếu tướng Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

(VTC News) -

Chiều 16/6, tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được điều động, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà.

Thiếu tướng Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng công an như: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM; Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Tháng 5/2024, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 31/12/2024, ông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng ngày, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại địa phương này.

Theo đó, Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao phụ trách công an tỉnh cho đến khi đơn vị sáp nhập với Công an TP.HCM và Công an Bình Dương.