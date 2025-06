Thiếu tướng Bùi Đức Hải làm Giám đốc Công an Thái Nguyên sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 29/6, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất. (Ảnh Công an Thái Nguyên)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về hợp nhất Công an tỉnh; điều động đội ngũ cán bộ Công an cấp tỉnh; bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh sau hợp nhất.

Trước đó, ngày 28/6, Bộ Công an đã tổ chức công bố các quyết định hợp nhất Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Thái Nguyên; quyết định điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên; quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên (cũ) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Thái Nguyên sau hợp nhất. (Ảnh Công an Thái Nguyên)

Các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bố trí các Phó Giám đốc Công an tỉnh sau sáp nhập (gồm 8 người); Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị Công an cấp xã (gồm 15 Công an phường và 77 Công an xã).

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của lực lượng Công an trong thời gian vừa qua đã mang lại những chuyển biến rõ nét về tổ chức, phát huy được hiệu quả trên các mặt công tác, đưa lực lượng Công an đến gần dân hơn, bao quát được địa bàn hơn, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở và đảm bảo nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ Nhân dân…