Thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, chụp ảnh bên hồ Gươm dịp cuối năm

“Càng gần Tết, ai cũng bận rộn nên nhóm tôi tranh thủ chụp ảnh sớm. Xung quanh hồ Gươm rất đông người chụp ảnh, không khí khá nhộn nhịp, có cảm giác Tết đã rất gần”, bạn Thu Hương, trú tại Đống Đa nói.