Dự báo tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày Thời tiết Nhiệt độ

7/2 (tức 20 tháng Chạp) Mưa rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Cao nhất 23-25°C, vùng núi 20-22°C, khu Tây Bắc 24-26°C, có nơi trên 28°C.

Từ đêm 7-9/2 (đêm 20-22 tháng Chạp) Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ 8-9/2 rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Cao nhất 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Thấp nhất 10-14°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C.

Từ 10-16/2 (tức 23-29 tháng Chạp) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, ngày và đêm 11/2 khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Từ 14/2 23-25°C.

Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.