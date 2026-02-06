Dự báo tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin từ 7/2 (tức 20 tháng Chạp) đến dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo nhận định, thời tiết dịp chính Tết tương đối thuận lợi để người dân du xuân, lễ hội.
Thời tiết Bắc Bộ
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|7/2 (tức 20 tháng Chạp)
|Mưa rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.
|Cao nhất 23-25°C, vùng núi 20-22°C, khu Tây Bắc 24-26°C, có nơi trên 28°C.
|Từ đêm 7-9/2 (đêm 20-22 tháng Chạp)
|Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ 8-9/2 rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.
|Cao nhất 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.
Thấp nhất 10-14°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C.
|Từ 10-16/2 (tức 23-29 tháng Chạp)
|Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, ngày và đêm 11/2 khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.
|Cao nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Từ 14/2 23-25°C.
Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.
|Từ 17-22/2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có thể có mưa rải rác. Từ 22/2 trời chuyển rét.
|Cao nhất 24-27°C, phía Tây có nơi cao hơn.
Thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 12°C.
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|7/2 (tức 20 tháng Chạp)
|Có mưa.
|Cao nhất 22-24°C.
|Từ đêm 7-9/2( tức đêm 20-22 tháng Chạp)
|Có mưa, mưa rào. Ngày 8-9/2 trời rét đậm.
|Cao nhất 14-17°C.
Thấp nhất 10-14°C.
|Từ 10-16/2 (tức 23-29 tháng Chạp)
|Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, ngày và đêm 11/2 khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.
|Cao nhất 20-23°C, từ 14/2 là 23-25°C.
Thấp nhất 16-18°C.
|Từ 17-22/2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 khả năng có mưa rải rác. Từ 22/2 trời chuyển rét.
|Cao nhất 24-27°C. Thấp nhất 13-16°C.
Thời tiết khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|7/2 (tức 20 tháng Chạp)
|Mưa vài nơi, trong đó, phía Bắc chiều có mưa rải rác.
|Cao nhất 23-26°C.
|Từ đêm 7-9/2 (tức đêm 20-22 tháng Chạp)
|Phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.
|Cao nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C.
Thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C.
|Từ 10-16/2 (tức 23-29 tháng Chạp)
|Mưa vài nơi, trong đó, ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.
|Cao nhất 22-26°C.
Thấp nhất 16-20°C.
|Từ 17-22/2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng 21-22/2 có thể có mưa, mưa rào rải rác. Từ 22/2, phía Bắc trời chuyển rét.
|Cao nhất 26-29°C, có nơi cao hơn.
Thấp nhất 15-17°C, có nơi thấp hơn.
Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|Ngày và đêm 7/2 (tức 20 tháng Chạp)
|Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi
|Cao nhất 26-30°C.
Thấp nhất 21-24°C.
|Từ 8-9/2 (tức 21-22 tháng Chạp)
|Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Phía Nam mưa rào vài nơi.
|Cao nhất 20-24°C.
Thấp nhất 14-18°C, có nơi dưới 13°C.
|Từ 10-16/2 (tức 23-29 tháng Chạp)
|Mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Bắc ngày 11-12/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông
|Cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi 28-30°C.
Thấp nhất 20-24°C, phía Nam có nơi trên 24°C.
|Từ 17-22/2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về chiều tối và tối.
|Cao nhất 29-31°C, có nơi cao hơn.T
hấp nhất 20-23°C.
Thời tiết cao nguyên Trung Bộ
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|Từ 7-16/2 (tức 20-29 tháng Chạp)
|Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
|Cao nhất 26-30°C.
Thấp nhất 14-19°C.
|Từ 17-22/2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét.
|Cao nhất 28-31°C. Thấp nhất 16-19°C, có nơi thấp hơn.
Thời tiết Nam Bộ
|Ngày
|Thời tiết
|Nhiệt độ
|Từ 7-16/2 (tức 20-29 tháng Chạp)
|Ít mưa, ngày trời nắng.
|Cao nhất 30-34°C.
Thấp nhất 20-24°C.
|Từ 17-22/2 (từ mùng 1 đến mùng 6 Tết)
|Phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ.
|Cao nhất 30-33°C.
Thấp nhất 23-26°C.
