Thiếu 8 trụ cột, U23 Việt Nam thua tiếc nuối trước Qatar

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với Qatar trận đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Abu Dhabi (UAE). Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu ngang ngửa với đối thủ nhưng vẫn thất bại với tỷ số 0-1.

Trong chuyến tập huấn này, U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất. Nhiều trụ cột trong đội hình thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á được huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa lên đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam lần này do bận nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Do đó, huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh tận dụng các buổi tập và trận đấu để thử nghiệm nhân sự. Các tân binh và những cầu thủ ít được ra sân tại các giải chính thức được trao cơ hội, trong đó có những cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim và Trần Thành Trung.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng U23 Qatar mới là đội ghi bàn duy nhất của trận đấu. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh để thủng lưới trong tình huống phạt góc ở phút 75.

"Dù chưa hài lòng về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu tích cực về sự gắn kết và tinh thần thi đấu", Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin. Trong chuyến tập huấn UAE, U23 Việt Nam còn 1 trận đấu tập nữa vào 22h ngày 13/10. Đối thủ của Lê Viktor và đồng đội vẫn là U23 Qatar.

Trong số 8 cầu thủ U23 Việt Nam được đưa lên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng 2 người. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn vào sân trong hiệp 2 để tăng sức tấn công cho đội tuyển Việt Nam.

Thanh Nhàn sút tung lưới Nepal ở cuối trận. Tuy nhiên, tiền đạo của PVF CAND không được tính bàn thắng do anh bị phạt việt vị ở tình huống này.