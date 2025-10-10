Ngôi sao Việt kiều giành quyền tham dự World Cup 2026

(VTC News) -

Đêm 10/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Algeria đấu trận quyết định với Somalia tại bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ nhà có cái tên được người hâm mộ Việt Nam chú ý là Ibrahim Maza - cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại Bundesliga.

Với lợi thế vượt trội về nhân sự, Algeria dễ dàng áp đảo đối thủ sau tiềng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 7, Mohamed Amoura ghi bàn mở tỷ số. 12 phút sau, đến lượt ngôi sao kì cựu Riyad Mahrez lên tiếng với pha lập công nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, vẫn là Mohamed Amoura hoàn tất cú đúp giúp đội tuyển Algeria dẫn trước Somalia 3-0 chỉ sau gần 60 phút.

Ibrahim Maza giành vé dự World Cup.

Nhận thấy thế trận đã an bài, HLV Petkovic quyết định rút người hùng Mohamed Amoura ra nghỉ và người được chọn thay thế là Ibrahim Maza - cầu thủ mang dòng máu Việt Nam. Anh được thi đấu hơn 30 phút và cùng Algeria kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0.

Đại diện vùng Bắc Phi có 22 điểm sau 9 lượt trận đầu tiên và hơn đội nhì bảng Uganda 4 điểm khi vòng loại chỉ còn một trận. Như vậy, Algeria chắc chắn đứng đầu bảng và giành quyền tham dự World Cup 2026. Ibrahim Maza cùng với Yohan Cabaye (Pháp, 2014) trở thành những cầu thủ gốc Việt hiếm hoi dự World Cup.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh nhiều năm chơi cho các đội trẻ của Đức và vừa nhận lời thi đấu cho đội tuyển Algeria. Đầu mùa này, Ibrahim Maza chuyển đến Bayer Leverkusen. Anh có 4 trận ra sân tại Bundesliga, 2 trận ra sân tại UEFA Champions League. Maza đang được định giá đến 12 triệu euro (tương đương 360 tỷ đồng).

Anh đã thi đấu 5 trận cho đội tuyển Algeria và không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam theo quy định của FIFA. Trong tương lai, Maza có thể thi đấu tại V.League nhưng cánh cửa với đội tuyển quốc gia Việt Nam đã khép lại.

Cũng tại bảng G, Uganda của Joseph Mpande - cầu thủ chơi cho PVF-CAND tại V.League vừa thắng Botswana. Họ chỉ cần thắng lượt cuối là có vé dự vòng loại tiếp theo với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.