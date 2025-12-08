Thị trường rạp phim Việt chưa được khai thác hết

(VTC News) -

Trong vài năm trở lại đây, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam phát triển mạnh mẽ với hơn 200 cụm rạp trên toàn quốc, tương đương khoảng 1.200 phòng chiếu. Dù tăng trưởng nhanh, sân chơi này hiện vẫn chủ yếu do hai doanh nghiệp Hàn Quốc nắm giữ: CGV chiếm khoảng 45% thị phần và Lotte Cinema khoảng 26%.

Cụm rạp Aeon Beta đầu tiên vừa ra mắt tại Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý.

Trong bối cảnh đó, việc cụm rạp Aeon Beta đầu tiên vừa ra mắt tại Hà Nội thu hút nhiều sự chú ý. Theo thỏa thuận được công bố từ tháng 8 năm ngoái, liên doanh giữa Beta Media và Aeon Entertainment đặt mục tiêu xây dựng 50 cụm rạp Aeon Beta Cinema trên khắp Việt Nam từ nay đến năm 2035, hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh mới trên thị trường được đánh giá đầy tiềm năng này.

Nhận định về điều này, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết sự tham gia của một “ông lớn” đến từ nền điện ảnh hàng đầu châu Á, cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tin tưởng vào sức hút của thị trường Việt Nam. Theo ông, sự xuất hiện của ''ông lớn'' đến từ Nhật Bản sẽ tạo ra động lực khai thác tốt hơn, bởi hiện chưa có đơn vị nào khai thác thị trường đến mức tối đa.

“Doanh nghiệp điện ảnh trong nước hoàn toàn đủ năng lực và tầm vóc để cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế lớn”, ông khẳng định.

Nghệ sỹ Xuân Hinh cùng dàn diễn viên phim "Mùi phở" có mặt tại sự kiện.

Việc có thêm các nguồn vốn và nhà đầu tư là có thêm cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam đưa tác phẩm của mình đến với công chúng. Ông Nabuyuki Fujiwara, Chủ tịch Aeon Entertainment cho biết doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn hợp tác với một đơn vị nội địa để tận dụng thế mạnh bản địa trong quảng bá và tiếp cận khán giả.

Ông Fujiwara đánh giá cao chất lượng phim Việt, cho rằng “điện ảnh Việt Nam ngày càng cải thiện và có nhiều tác phẩm rất tốt”. Bên cạnh việc phân phối phim nước ngoài tại Việt Nam, phía đơn vị này đang hướng tới bước đi xa hơn: đưa phim Việt sang hệ thống rạp tại Nhật Bản trong tương lai.