Thí điểm, vận hành sàn giao dịch tiền ảo ngay trong tháng 3

Theo ông Chi, đây là vấn đề phức tạp và mới, không chỉ Việt Nam mà các nước trong khu vực và thế giới cũng đang nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra các khuôn khổ pháp lý, cách thức hoạt động sao cho đảm bảo minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này ở Việt Nam. "Bộ Tài chính đã được giao ngay trong tháng 3 sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm xây dựng đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư có nơi giao dịch", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Theo ông Chi, tại sàn giao dịch này sẽ có các hoạt động đầu tư mua, bán, được tổ chức bởi các đơn vị, doanh nghiệp được Nhà nước cho phép. Đồng thời Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi tham gia thị trường.

"Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp các cơ quan liên quan sớm ban hành các quy định, cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể phát hành tài sản ảo để huy động tài chính. Từ đó có thêm các nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển, tăng trưởng. Chúng ta sẽ bắt kịp xu thế chung của thế giới về tài sản ảo, không để tụt lại phía sau", Thứ trưởng nhấn mạnh.

NHNN sẽ giám sát lãi suất của các ngân hàng

Cũng tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng có trách nhiệm rất lớn trong việc tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp và và dân đầu tư, nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt được tăng trưởng GDP 8% năm 2025.

Theo ông Tú, ngành ngân hàng cũng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2025 khoảng 16%, tức là đưa vào nền kinh tế tăng thêm so với cuối năm 2024 là 2,5 triệu tỷ đồng. Vì vậy, làm sao để quay vòng vốn nhanh hơn, khai thông bế tắc, khơi thông vốn, đặc biệt là vốn nằm đọng ở các dự án. Cùng với đó tiếp tục hạ lãi suất trên cơ sở giảm chi phí cho các ngân hàng, giảm lãi suất cho vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú.

Theo Phó Thống đốc NHNN, muốn mở rộng đầu tư thì phải hạ lãi suất. Riêng năm 2024 so với cuối năm 2023, lãi suất đã hạ bình quân khoảng 1,1%. Cuối năm 2024 so với cuối năm 2023, những ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước có vai trò chủ đạo, thậm chí có những ngân hàng hạ xuống so với đầu năm của năm 2024 lên đến 1,6% và bình quân của bốn ngân hàng thương mại cũng đã hạ 1,4%.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2025, chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng cũng như của ngành ngân hàng với các tổ chức tín dụng là phải tiếp tục giảm lãi suất, trên cơ sở tiết giảm chi phí của các ngân hàng thương mại một cách tích cực nhất, cao nhất để có điều kiện giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.

Muốn giảm lãi suất cho vay thì phải giảm lãi suất huy động. "Chính vì thế, chúng tôi đã chỉ đạo ngay những ngân hàng tăng lãi suất huy động trong thời gian vừa qua và các ngân hàng đã kịp thời điều chỉnh. Đến hôm nay chúng tôi thống kê đã có trên 12 ngân hàng đã giảm lãi suất và có những ngân hàng giảm rất sâu, đến 0,7%", ông Tú thông tin.

"Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát chặt câu chuyện lãi suất để đảm bảo vẫn tạo sự chủ động cho các ngân hàng thương mại nhưng cũng làm đúng chỉ đạo đó là phải chia sẻ với doanh nghiệp bằng lợi nhuận, bằng giảm chi phí và bằng giảm lãi suất cho vay tất cả các kỳ hạn", ông Tú nhấn mạnh.