(VTC News) -

Tháng 7/2025, UBND TP.HCM chuyển giao CLB Bóng đá TP.HCM đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V. League 1) về Công an TP.HCM và đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP.HCM.

Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức được mời về dẫn dắt CLB Công an TP.HCM. Trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức là các HLV Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, những “người cũ” của CLB CLB Công an TP.HCM trước đây.

Lễ ra mắt CLB Bóng đá Công an TP.HCM

Về thành phần lực lượng, các cầu thủ có chuyên môn tốt của CLB TP.HCM trước đây đã được giữ lại. Nổi bật có thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn…

Để làm dày đội hình, các cầu thủ giàu kinh nghiệm và tiềm năng từ các CLB khác đã được ban huấn luyện sàn lọc đưa về. Điển hình như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy, tiền vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Phạm Văn Luân, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, hậu vệ Lê Quang Hùng…

Tại buổi lễ ra mắt CLB hôm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “TP.HCM là trung tâm kinh tế - văn hóa - thể thao lớn của cả nước. Trong đó, thể thao không chỉ là lĩnh vực phát triển phong trào, mà còn là sức mạnh mềm, là niềm tự hào và bản sắc của đô thị hiện đại, năng động.

Việc khôi phục, phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP.HCM không chỉ góp phần phát triển bóng đá thành phố, mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà, mang lại niềm vui, tinh thần, khí thế mới cho nhân dân thành phố”.

Bày tỏ vui mừng khi nắm trọng trách ở CLB, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định toàn đội sẽ "thi đấu với tinh thần cao nhất, phấn đấu đạt thành tích cao nhất để đem vinh quang về cho CLB và thành phố”.

Về mục tiêu, mùa giải 2025/2026, thầy trò Lê Huỳnh Đức được giao chỉ tiêu nằm ở nhóm trên bảng xếp hạng V. League.

Ở trận ra quân mùa giải mới ngày 16/8 tới, CLB Bóng đá Công an TP.HCM sẽ gặp Hà Nội FC trên sân Thống Nhất.

CLB Công an TP.HCM ra đời vào năm 1979. Những năm 1990, cùng với Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CLB Công an TP.HCM là 3 tên tuổi lớn và giàu truyền thống của bóng đá thành bố mang tên Bác.

Trong thời kỳ vàng son của mình, đội bóng của Công an thành phố giành nhiều danh hiệu cao quý của các giải bóng đá quốc gia. Trong đó, nổi bật là chức vô địch quốc gia năm 1995. Về nhì mùa giải 1993-1994, 1996, 1999-2000 và 2001-2002. Cuối năm 2002, CLB Bóng đá Công an TP.HCM giải thể.