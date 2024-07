Thêm 2 người tử vong và mất tích trong mưa lũ tại Điện Biên

(VTC News) -

Vụ sạt lở đất do mưa lũ xảy ra sáng nay tại xã Mường Báng (Tủa Chùa, Điện Biên) khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Chang Thị Thào (SN 1980, trú tại thôn Kể Cải, xã Mường Báng).

Vào khoảng 8h tại khu vực Km5+850, tỉnh lộ 144, chị Thào đang từ trên nương trở về nhà thì bất ngờ bị đất, đá trên ta luy dương ập xuống vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở khiến chị Chang Thị Thào tử vong. (Ảnh: VOV)

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã bới đất và tìm được thi thể nạn nhân. Lãnh đạo huyện Tủa Chùa cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Còn tại huyện Mường Chà, vào khoảng 9h ngày 30/7, một người dân bị nước lũ cuốn trôi ở đoạn suối chảy qua khu vực tổ dân phố 9, thị trấn Mường Chà.

Nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Mường Chà). Anh đang lội qua suối để sang bờ bên kia thì bị nước suối chảy xiết cuốn về phía hạ nguồn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở. (Ảnh: VOV)

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trời mưa, nước lũ trên suối chảy xiết gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lớn tại tỉnh Điện Biên đã làm 5 người chết, 4 người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở, khiến 2 người đi xe máy bị thương. (Ảnh: VOV)

Trong khi đó, tại Bắc Kạn, khoảng hơn 14h ngày 30/7, trên tuyến giao thông liên huyện từ Bản Cào - Bản Quân, xã Côn Minh, huyện Na Rì đi xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, 2 người dân xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông bị thương do đất đá từ ta luy dương sạt lở đè trúng, xe máy bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và người dân đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Tại Lạng Sơn, tuy chưa có thiệt hại về người song trận mưa lớn kéo dài trong ngày 30/7 đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, đứt gãy.

Trong hơn 24 giờ qua (từ 13h ngày 29/7 đến 15h ngày 30/7) tại tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: TP Lạng Sơn (71,0mm), Bắc Sơn (80,2 mm), Bình gia (124,6mm), Liên Hội, Văn Quan (107,3 mm), Tân Thành, Cao Lộc (110,8 mm)... Dự báo đêm nay trên địa bàn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 10-110mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất tại các sườn dốc.

Mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng tại đường giao thông khu vực đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. (Ảnh: VOV)

Mưa lũ đã làm hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hại; nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Văn Quan (Nà Bung - Pác Làng) và 4 tuyến đường huyện (ĐH.50, ĐH.51, ĐH.56 và ĐH.59) bị sạt lở với tổng lượng đất đá khoảng 900m3. Huyện Tràng Định cũng có 1 điểm taluy dương tại đường ĐH02 bị sạt trượt... Các lực lượng chức năng đang tổ chức san gạt đất trên các tuyến đường để sớm thông xe.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét; Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Lạng Sơn:

Tại khu vực nguy cơ cao sạt lở đất tại đoạn đường Văn Vỉ (phường Chi Lăng), chính quyền địa phương đã sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: VOV)

Phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua khu vực nước ngập sâu tại cầu chui Mỹ Sơn, TP Lạng Sơn. (Ảnh: VOV)

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt