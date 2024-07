Thủ tướng gửi lời chia buồn đến gia đình 10 người bị nạn do mưa lũ ở Sơn La

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 72 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

Công điện nêu, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, gây ngập sâu cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân tại Chương Mỹ - Hà Nội, TP Sơn La và một số địa bàn khác.

Sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại các huyện Mai Sơn và Thuận Châu, tỉnh Sơn La, làm ít nhất 5 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương.

Lũ lớn tràn về gây sập mái hiên nhà dân ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, Sơn La. (Ảnh: VGP)

"Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt", theo công điện.

Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 2 và chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thiên tai trên địa bàn.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La rà soát, xác định các trường hợp còn đang bị mất tích (nếu có) để tổ chức tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất; tổ chức cứu chữa cho người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La phải phối hợp với gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng; thăm hỏi động viên, thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa.

Bên cạnh đó là huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại khi mưa lũ.

Thủ tướng quán triệt tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân sạt lở đất, ngập lụt tại TP Sơn La để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại do lũ lụt, sạt lở.

Người đứng đầu Chỉnh phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện cụ thể của địa phương (trong đó cần đặc biệt lưu ý có biện pháp chủ động, quyết liệt để giảm thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất).

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương, phối hợp với UBND tỉnh Sơn La và các địa phương tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp với UBND tỉnh Sơn La và các địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất theo quy định.

Bộ trưởng Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan và các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu tại các đô thị, sạt lở khi mưa lớn trong thời gian gần đây (trong đó có các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng…).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể nguyên nhân, có phương án căn cơ để khắc phục, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân.