Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm thương mại quốc phòng với Campuchia

(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ký quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc phòng đối với Campuchia, theo thông báo đăng trên Federal Register (Công báo Liên bang Mỹ).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi trong lúc ký kết các văn kiện, bên lề lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ngày 26/10. (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên nỗ lực bền bỉ của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh — bao gồm việc khôi phục hợp tác quốc phòng với Mỹ và tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia — Ngoại trưởng đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng đối với Campuchia", thông báo nêu rõ.

Thông báo cũng cho biết việc bán vũ khí cho Campuchia nay sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên các tiêu chí liên quan.

Trong lễ ký kết, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ghi nhận vai trò của ông trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan.

Trước đó trong tuần, ông Trump đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn tăng cường giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia — một văn kiện mở rộng và củng cố thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia, hai bên đã “đồng ý nối lại cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu” giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định này.

Chính quyền của người tiền nhiệm ông Trump, Tổng thống Joe Biden, đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia từ năm 2021, viện dẫn ảnh hưởng ngày càng lớn của quân đội Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này, cùng với những lo ngại về nhân quyền và cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Washington đã giải tỏa được những lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia hay chưa. Trong nhiều năm qua, các quan chức Mỹ liên tục cảnh báo về việc Bắc Kinh mở rộng căn cứ hải quân Ream, động thái được cho là có thể giúp Trung Quốc thiết lập một tiền đồn chiến lược gần vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.