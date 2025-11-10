Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia

(VTC News) -

Chính phủ Thái Lan ngày 10/11 tuyên bố đình chỉ việc thực thi Tuyên bố chung về thoả thuận hoà bình với Campuchia. Đây là thỏa thuận được hai nước ký hồi cuối tháng 10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump.

Các binh sĩ đưa một trong bốn quân nhân Thái bị thương đi cấp cứu sau vụ nổ mìn xảy ra sáng 10/11 tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Si Sa Ket. (Ảnh: Lục quân Hoàng gia Thái Lan)

Quyết định được đưa ra sau khi 4 binh sĩ Thái Lan bị thương trong vụ nổ mìn tại tỉnh Sisaket, khu vực giáp biên giới Campuchia. Một binh sĩ bị mất chân phải, 3 người khác bị thương nhẹ. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gọi đây là “hành động thù địch”, đồng thời tuyên bố hoãn kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ.

“Những gì đã xảy ra cho thấy hành động thù địch đối với Thái Lan và một mối đe dọa an ninh vẫn đang tiếp diễn”, Thủ tướng Anutin phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết quả mìn có thể vừa mới được cài đặt. Ông nói vụ nổ xảy ra trên tuyến đường mà binh sĩ Thái thường xuyên tuần tra. Bộ Quốc phòng đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Campuchia thông qua Bộ Ngoại giao. Ông Nattapon nhấn mạnh Thái Lan sẽ có biện pháp bổ sung nếu điều tra cho thấy vụ việc là hành động cố ý xâm phạm chủ quyền.

Trong khi đó, phía Campuchia chưa đưa ra bình luận về vụ việc, song khẳng định vẫn duy trì đầy đủ cam kết với Tuyên bố chung Kuala Lumpur về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Trung tướng Rath Dararoth, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, ngày 10/11 đã thông báo cho đoàn tùy viên quân sự tại Phnom Penh về tiến trình thực hiện thỏa thuận. Ông nhấn mạnh văn kiện này là nền tảng để xây dựng lại lòng tin, thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa hai nước.

Theo tướng Rath, thỏa thuận bao gồm một loạt cam kết quan trọng như trao trả binh sĩ Campuchia bị bắt giữ, rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và triển khai hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo.

“Campuchia chân thành thực hiện các nghĩa vụ của mình và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thái Lan vì lợi ích chung của nhân dân hai nước”, ông Rath tái khẳng định.

Việc đình chỉ này khiến tiến trình hòa bình giữa hai nước đối mặt với nhiều bất ổn. Kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ cùng các hoạt động rà phá bom mìn và phi quân sự hóa khu vực biên giới đều bị ảnh hưởng và chưa rõ khi nào có thể tiếp tục.