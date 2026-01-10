The Coffee House nói không bán pate của Hạ Long Canfoco

(VTC News) -

Sáng 10/1, Fanpage chính thức của The Coffee House thông tin liên quan đến các sản phẩm đang phục vụ tại chuỗi cà phê - trà này.

The Coffee House khẳng định sản phẩm Bánh mì pate cột đèn của chuỗi đang bán hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). Và hãng cũng không liên quan đến doanh nghiệp này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

Đối với hai sản phẩm Trà Phúc Kiến sen vải và Americano vải, The Coffee House cho biết đã chủ động tạm dừng phục vụ, để chuyển sang nguồn cung thay thế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Lý do là chuỗi có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Halong Canfoco.

The Coffee House khẳng định không liên quan đến Halong Canfoco trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

"Quyết định này được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho quý khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn", The Coffee House cho biết.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ sớm cập nhật khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Trước The Coffee House, trong chiều 9/1, Highlands Coffee cũng phát đi thông báo liên quan đến nguồn nguyên liệu của Halong Canfoco.

Chuỗi cà phê lớn nhất này khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Halong Canfoco trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, chuỗi cho biết cũng đã tạm ngừng phục vụ một số sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco. Và đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sở dĩ Highlands Coffee lên tiếng vì trong Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của CTCP Đồ hộp Hạ Long, có ghi nhận hơn 46 tỷ đồng phải thu từ khách hàng vào thời điểm 30/6/2025. Trong đó có khoản phải thu ngắn hạn từ Chi nhánh CTCP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên với hơn 3 tỷ đồng.

Highlands Coffee cũng nói không thu mua, không sử dụng sản phẩm thịt heo chế biến nào của Halong Canfoco.

Cũng trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Halong Canfoco còn thể hiện khoản phải thu ngắn hạn từ CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (chủ sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) gần 7,1 tỷ đồng.

Phía WinCommerce cho biết hệ thống đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Halong Canfoco trên toàn hệ thống từ 8/1. Doanh nghiệp cũng yêu cầu CTCP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

Ngày 8/1, một loạt nhà bán lẻ lớn như Co.op mart, MM Mega Market Việt Nam, Central Retail-sở hữu các siêu thị lớn gồm Go!, Tops Market và mni Go!; Bách Hóa Xanh cũng cho biết đã thu hồi toàn bộ các sản phẩm chế biến liên quan đến thịt heo của Halong Canfoco.

Cùng động thái này, nhiều sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee đã rút toàn bộ, không còn bán sản phẩm thịt heo đóng hộp, pate mang thương hiệu Cột Đèn của Halong Canfoco.

Riêng sản phẩm pate mang thương hiệu Pate Cột Đèn của Halong Canfoco đã thu 21 tỷ đồng trên 4 sàn thương mại điện tử lớn năm 2025.

Như VTC News thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng ngày 8/9/2025 phát hiện 2 ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt cùng ở TP Hải Phòng, vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên các ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Công an Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, ốm yếu do dịch tả châu Phi.

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.

Liên quan đến thông tin này, phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị công an bắt giữ, khởi tố do vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này thông tin thêm.