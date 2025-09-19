CLB Công an Hà Nội suýt thua đội Trung Quốc: Báo động Nguyễn Filip

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang bất bại ở V.League, chứng minh vị thế của một ứng cử viên vô địch tại sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, ở đấu trường quốc tế, đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking lại chưa thắng trận nào. Đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ hòa và thua trên thế thắng vì những sai lầm lặp lại.

Gặp Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) và Pathum United (Thái Lan), CAHN đều đánh rơi chiến thắng với cùng kịch bản. Họ tấn công tốt, chiếm ưu thế trước đối thủ nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đánh mất lợi thế vì sai lầm cá nhân.

CLB Công an Hà Nội suýt thua ngược Bắc Kinh Quốc An.

Nguyễn Filip lặp lại sai lầm

Trong trận gặp Bắc Kinh Quốc An tối qua (19/9), Nguyễn Filip là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến CLB CAHN để đối thủ dẫn ngược 2-1. Thủ môn sinh năm 1992 có nhiều giải pháp an toàn hơn, nhưng lại chọn cách khó nhất - chuyền cho đồng đội đang bị đối thủ bám sát bên cạnh - và thực hiện không tốt.

Nguyễn Filip ra hiệu với đồng đội tỏ ý không hài lòng về điều gì đó. Tuy nhiên, thật khó để trách ai khác ở pha bóng này ngoài chính người gác đền của đội tuyển Việt Nam.

Cách đây một tháng, cũng chính pha xử lý không tốt của Nguyễn Filip khiến CAHN thua Pathum United ở phút cuối. Trong tình huống băng ra xa khung thành – một quyết định hợp lý trong hoàn cảnh đó, anh thực hiện đường chuyền vu vơ đưa bóng vào đúng khu vực đối thủ sẵn sàng tranh chấp. Ngay lập tức, cầu thủ Thái Lan cắt được bóng và kiến tạo cho Chanathip Songkrasin ghi bàn từ giữa sân.

Sai lầm cá nhân vốn là điều không thể tránh trong bóng đá, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên, đối với một thủ môn đẳng cấp cao như Nguyễn Filip - người từng chơi bóng tại Europa League và được gọi lên đội tuyển quốc gia thuộc top 50 trên bảng xếp hạng FIFA, sai sót xuất hiện liên tiếp với cùng kịch bản là điều đáng chê trách.

Filip từng vài lần để thủng lưới vì lỗi kỹ thuật ở V.League. Lần này, sai sót của anh nằm ở việc ra quyết định và kết nối với đồng đội. Có lẽ đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhắc nhở người hâm mộ và chính Nguyễn Filip một sự thật phải chấp nhận. Đó là anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao và mất dần sự ổn định. Sự sa sút là điều khó tránh.

Nguyễn Filip 2 lần mắc sai lầm khiến CAHN mất điểm ở giải quốc tế.

Không chỉ Nguyễn Filip đáng trách

Nguyễn Filip không phải người duy nhất đáng trách trong 2 trận đấu không thành công của CLB Công an Hà Nội ở đấu trường quốc tế. Sai lầm của thủ môn sinh năm 1992 có thể không đẩy đội nhà vào thế khó, nếu các đồng đội của anh giải quyết trận đấu sớm hơn. Họ có cơ hội làm điều đó - nhiều lần - nhưng đều phung phí.

Bắc Kinh Quốc An tung ra sân đội hình dự bị với chất lượng không cao. CLB CAHN chiếm ưu thế rõ ràng. Đối thủ "mở toang" đường đến khung thành, tuy nhiên trong tổng số 29 pha dứt điểm mà đại diện của bóng đá Việt Nam tung ra, chỉ 9 lần đưa bóng đi trúng đích. Leo Artur có 10 cú sút, tỷ lệ đá ra ngoài của anh lên tới... 90%.

Sự kém hiệu quả này cho thấy một vấn đề khác của CAHN: Khả năng tận dụng cơ hội. Khi không thể trừng phạt đối thủ trong lúc đang áp đảo, đội bóng dễ rơi vào thế bị phản công, và sai lầm cá nhân chỉ càng khiến thất bại thêm cay đắng.

Vấn đề này không chỉ lộ ra ở trận đấu với Bắc Kinh Quốc An. Trong 2 trận chung kết Cúp Đông Nam Á mùa trước gặp Buriram United, cũng như thất bại trước Pathum United, CAHN cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Khó có thể nói là CAHN chơi không tốt trong các trận đấu đó. Huấn luyện viên Alexandre Polking đã làm tốt về mặt chiến thuật. Lối chơi của CLB Công an Hà Nội tốt dần lên từ nửa sau của mùa giải 2024-2025.

Chất lượng đội hình vượt trội ở đấu trường trong nước giúp đội bóng này khỏa lấp các điểm yếu trong các trận đấu ở V.League hay Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi quốc tế, ưu thế về mặt bằng trình độ không còn. CLB CAHN vẫn còn thiếu một vài yếu tố về bản lĩnh mà những sai lầm của Nguyễn Filip hay Leo Artur chỉ là biểu hiện.