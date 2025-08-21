Thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ở TP.HCM vì ‘tưởng taxi đi ngược chiều'

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đức là người dùng tay đánh vào mặt anh N.V.T (30 tuổi) lái xe taxi công nghệ khiến nạn nhân bị gãy sống mũi.

Đối tượng Nguyễn Minh Đức bị bắt khẩn cấp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận, khoảng 23h45 ngày 16/8, Đức đi xe máy điện trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Khi đó, Đức đi xe với tốc độ nhanh và dự định vượt chiếc ô tô màu trắng chạy cùng chiều. Tuy nhiên, khi đang vượt lên thì thấy ô tô của anh T. đang lưu thông ở hướng ngược lại nên giật mình, ngã xuống trước đầu xe anh T.

Khi đó, Đức nghĩ xe của anh T. chạy ngược chiều nên mới làm mình ngã nên nóng giận và ra tay đánh anh T. Sau khi gây án, Đức rời khỏi hiện trường và đến phường Tam Thắng, TP.HCM (TP Vũng Tàu cũ). Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra Đức và mời về làm việc.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, vào ngày 18/8, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đi xe máy điện tấn công tài xế taxi công nghệ N.V. T trên đường Trường Chinh.

Thời điểm đó, anh T. đang chở khách lưu thông trên đường Trường Chinh. Do đường đang rào chắn để thi công, anh T. phải đi vào làn đường ngược chiều để vượt qua. Khi đang di chuyển chậm qua khu vực đường thi công, anh T nhận thấy một thanh niên đi xe máy ở chiều ngược lại vượt lên, loạng choạng và ngã vào đầu xe anh.

Sau cú va chạm, anh T. xuống xe đỡ người thanh niên dậy và đưa vào lề đường. Tuy nhiên, nam thanh niên lại lao vào hành hung anh T. khiến anh bị thương ở vùng mũi.

Trong lúc tài xế bỏ xe rời đi, người thanh niên vẫn lớn tiếng đuổi theo, gây hoảng sợ cho hành khách trên xe. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình trên ô tô ghi lại. Anh T. sau đó đã đến Công an phường Bảy Hiền trình báo..