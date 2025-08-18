Người đi xe máy ngã vào taxi rồi hành hung tài xế ở TP.HCM

(VTC News) -

Tài xế taxi công nghệ bị hành hung sau va chạm giao thông.

Ngày 18/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đi xe máy tấn công tài xế taxi công nghệ trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (TP.HCM).

Tài xế taxi công nghệ bị hành hung sau khi va chạm giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10 ngày 17/8, còn người bị đánh là anh N.V.T. (tài xế taxi công nghệ).

Theo anh T., thời điểm này anh đang chở khách lưu thông trên đường Trường Chinh thì một người đàn ông đi xe máy ở chiều ngược lại bất ngờ vượt lên, loạng choạng và ngã vào đầu ô tô.

Sau cú va chạm, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Người đàn ông sau đó lao vào hành hung anh T., khiến anh bị thương ở vùng mũi. Trong lúc tài xế bỏ xe rời đi, người đi xe máy vẫn lớn tiếng đuổi theo, gây hoảng sợ cho hành khách trên xe.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình trên ô tô ghi lại. Anh T. sau đó đã đến Công an phường Bảy Hiền trình báo sự việc.

Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận vụ việc, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc và xác minh làm rõ.