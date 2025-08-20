Bắt khẩn cấp thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 20/8, Công an phường Bảy Hiền cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ).

Nguyễn Minh Đức bị công an tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h45 ngày 16/8, anh N.V.T. (30 tuổi, tài xế taxi công nghệ) đang chở khách trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Bảy Hiền. Do đường đang rào chắn để thi công, anh T. phải đi vào làn đường ngược chiều để vượt qua.

Khi đến trước số 247 Trường Chinh, xe anh T. xảy ra va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, khiến người này ngã xuống đường. Anh T. lập tức xuống xe đỡ người này dậy và đưa vào lề đường.

Trong lúc anh T. đứng trước đầu xe gọi điện cho công ty bảo hiểm, nam thanh niên kia bất ngờ đi tới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt tài xế. Cú đánh mạnh khiến anh T. bị chảy máu mũi và gãy sống mũi. Sau khi gây án, người này lên xe bỏ đi, mặc cho tài xế phải tự đi khám và điều trị tại bệnh viện.

Sáng hôm sau, anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp PC02 nhanh chóng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đánh anh T. là Nguyễn Minh Đức.

Đến 21h20 ngày 18/8, các trinh sát hình sự đã truy tìm và bắt giữ Đức tại một địa điểm ở TP.HCM. Sau đó, nghi phạm được bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền để tiếp tục điều tra, xử lý.