Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới thế nào?

Trong đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”, gồm: Mai Trà My (SN 1992; đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh (SN 1995; cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy SN 1989; cùng thường trú huyện Hóc Môn cũ), Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú tỉnh Nam Định cũ), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996), cùng Quốc tịch Nigeria.

Còn các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Nhóm tội phạm bị bắt giữ hồi tháng 4/2024.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Những người này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.

Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.

Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty “ma”, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt…

Hình ảnh đối tượng Eneh Davidson Caleb với "núi tiền" thu được từ hoạt động phạm tội.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt, các bị can mang số tiền mặt này đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM (trước đây là Phường 11, Quận 11) do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và hai cơ sở của tiệm vàng Đức Long ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM do hai bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện chuyển tiền sang Campuchia cho đồng phạm.

Cụ thể, vào năm 2016, Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, nhận thấy người dân hai nước có nhiều khó khăn, không thể chuyển tiền qua lại nên Nhân nảy sinh ý định và bàn bạc với Thủy làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm kiếm lợi nhuận.

Nhân thuê căn nhà theo địa chỉ nêu trên để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng. Tại địa chỉ trên có đăng ký kinh doanh là Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood); Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.

Nhóm bị can thời điểm bị bắt giữ.

Khi có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì khách đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiểm đếm, nhận tiền xong, Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Campuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.

Còn về phí chuyển tiền, nếu khách hàng gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi tiền là 0,5%/tổng số tiền gửi.

Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ tang vật vụ án.

Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền đã chuyển qua Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thủy, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.

Đối với nhóm của Đại và Ngân, hai bị can này đã hợp tác với “Duyên” (hay còn gọi là bà Mười, nhà 60, là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm điểm “trung chuyển” tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài (chủ yếu là Campuchia) và ngược lại.

Khám xét Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, Cơ quan CSĐT tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.

Ngân thuê địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM làm điểm để giao nhận tiền hằng ngày. Duyên nhắn tin lên nhóm Telegram (nhóm trao đổi của các bị can) về số tiền, số điện thoại và người nhận tiền ở Việt Nam.

Khi khách đến nhận tiền ở Việt Nam thì sẽ đối chiếu thông tin và các bị can thông báo thông tin lên nhóm. Bị can Ngân là người tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại tại địa chỉ nêu trên.

Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng...