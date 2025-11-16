Thần võ Việt Nam thắng trận gây tranh cãi, Johnny Trí Nguyễn giải thích

(VTC News) -

Highlight chung kết hạng Đường lang: Huỳnh Quang Thiện (xanh) thắng Lương Trọng Nghĩa (đỏ)

Trận chung kết hạng Đường lang của giải MMA Thần võ Việt Nam (God of Martial Arts - GMA) gây ra nhiều tranh cãi. Huỳnh Quang Thiện (Tanmonster Combat Club) giành chiến thắng trước Lương Trọng Nghĩa (MMA Sài Gòn) theo kết quả tính điểm không đồng thuận từ các giám định.

Trên các diễn đàn mạng xã hội về võ thuật, nhiều khán giả cho rằng Lương Trọng Nghĩa xứng đáng giành chiến thắng. Trong khi đó, luồng ý kiến đồng tình với các giám định viên cũng đông đảo không kém. Trên thực tế, điều này không bất ngờ bởi Quang Thiện và Trọng Nghĩa thể hiện cân tài cân sức trong cả trận.

Trong video phỏng vấn đăng trên trang "MMAVN Group - MMA Việt Nam", Johnny Trí Nguyễn - người khởi xướng và cũng là tổng đạo diễn của Thần võ Việt Nam - nêu quan điểm: "Ngay khi một trận đấu kết thúc với kết quả không đồng thuận tức là ngay trong đội ngũ giám định đã không đồng ý với nhau. Các võ sĩ đấu hết 5 hiệp mà không tự chủ được chiến thắng, gặp đối thủ ngang tài ngang sức thì bắt buộc phải trao quyền quyết định cho các giám định. Góc đài nào cũng có thể nghĩ rằng mình thắng".

Võ sĩ Huỳnh Quang Thiện

Thực tế, Quang Thiện chỉ nhỉnh hơn rõ ràng so với đối thủ trong hiệp 3 Trong khi đó, phải đến hiệp cuối, Trọng Nghĩa mới chiếm ưu thế thực sự. Ở 3 hiệp còn lại, sự chênh lệch không rõ ràng. Kết quả chấm điểm là "không đồng thuận" cũng cho thấy ngay cả các giám định viên cũng có những quan điểm khác nhau.

"Các giám định viên có góc nhìn trung lập nhưng mỗi người có suy nghĩ khác nhau về việc ai thắng. Tôi nghĩ Thiện thắng có thể là ở hiệp 3, chấm điểm 10-8. Có thể đó là sự khác biệt.

Hiệp 5, Nghĩa thắng không cần bàn nhưng nếu là giám định, tôi chỉ chấm được 9-10, không kéo lại được hiệp thua 8-10 vì Nghĩa không gây sát thương nặng cho đối thủ. Tôi nghĩ đó là yếu tố dẫn đến kết quả như vậy", Johnny Trí Nguyễn nhận định.