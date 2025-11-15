Cao thủ MMA gốc Việt đấm cực nhanh, võ sĩ Nhật Bản bất động 1 giây rồi ngã gục

(VTC News) -

Viet Anh Do đánh bại võ sĩ Nhật Bản.

Màn tỷ thí theo thể thức MMA (võ thuật tổng hợp) giữa Viet Anh Do và Ryo Hirayama là trận đấu mở màn của ONE Friday Fights 133 diễn ra tối 14/11 tại Bangkok (Thái Lan). Võ sĩ người New Zealand gốc Việt giành chiến thắng sau gần 3 phút của hiệp một bằng loạt đấm hạ gục đối thủ.

Viet Anh Do hiệu quả hơn đối thủ. Võ sĩ sinh năm 1997 - đăng ký thi đấu dưới cờ Việt Nam và New Zealand cho thấy sự tỉnh táo và nhanh nhẹn trong các pha phòng thủ và ra đòn rất nhanh. Sau nửa hiệp đầu tiên, Viet Anh Do đánh ngã được Ryo Hirayama bằng đòn tay trái.

Võ sĩ MMA gốc Việt tung ra 12 đòn đấm, đá trong thế "ground and pound" (kiểm soát và ra đòn từ trên xuống khi đối thủ nằm sàn). Dù vậy, Ryo Hirayama thể hiện khả năng chịu đòn khi anh thoát ra khỏi sự kiểm soát của Viet Anh Do và đứng lên tiếp tục chống trả. Trọng tài không cần dừng trận đấu sau loạt đòn của Viet Anh Do.

Viet Anh Do chỉ thua 1 trận trong sự nghiệp MMA.

Ryo Hirayama chủ động phản công để giành lại điểm số sau khi rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, việc trúng đòn mạnh liên tục trước đó khiến tay đấm của Nhật Bản suy giảm sức chiến đấu. Anh chậm hơn và lộ ra nhiều sơ hở trong khi Viet Anh Do duy trì được sự bình tĩnh và chính xác ở từng động tác.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, võ sĩ gốc Việt thực hiện 2 cú đấm liên hoàn vào bụng và mặt của Ryo Hirayama. Tay đấm Nhật Bản khựng lại một nhịp rồi ngã ra sàn đấu ngay khi thấm đòn. Cú đấm thứ hai của Viet Anh Do khiến Ryo Hirayama chảy máu ở mũi. Lần này, trọng tài quyết định can thiệp và xác định Viet Anh Do thắng knock out kỹ thuật (TKO).

Đây là trận thắng thứ 3 của võ sĩ 28 tuổi trên võ đài ONE. Viet Anh Do chủ yếu tập luyện và thi đấu tại New Zealand. Theo hồ sơ trên Tapology, tay đấm này mới thua 1 trận MMA chuyên nghiệp (trước Nikora Lee Kingi).

Trước đó, Viet Anh Do có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Anh hạ gục đối thủ (knock out kỹ thuật) tới 7 lần và chỉ có 1 trận thắng nhờ tính điểm.