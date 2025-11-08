Xem trực tiếp MMA Lion Championship: Cao thủ Việt Nam đấu võ sĩ Trung Quốc

(VTC News) -

* Tiếp tục cập nhật

Ở trận đấu đầu tiên, Nguyễn Thành Thoan hoàn toàn vượt trội Huỳnh Ngọc Tín. Những cú đấm nhanh và mạnh của võ sĩ đại diện câu lạc bộ Raptor MMA khiến đối thủ loạng choạng ngay trong hiệp một. Huỳnh Ngọc Tín chống đỡ không hiệu quả. Nguyễn Thành Thoan giành chiến thắng knock-out sau khoảng 4 phút 30 giây của hiệp 1.

Thành Thoan hạ gục đối thủ ngay trong hiệp 1.

Sau Nguyễn Thành Thoan, đến lượt Đỗ Phúc Hậu giành chiến thắng knock out ở hiệp 2 của trận MMA Pro hạng 65 kg. Phạm Anh Đức chiếm ưu thế bằng đòn vật nhưng không thể "kết liễu" đối thủ trong hiệp một.

Thể lực của anh giảm sút trong hiệp 2. Phúc Hậu kiểm soát tốt hơn, dễ dàng hóa giải đòn vật của đối thủ. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu để bảo vệ Phạm Anh Đức khi đối thủ liên tục tung ra những đòn chỏ vào vùng sườn.

Trận MMA Pro hạng 60 kg giữa Lê Minh Hoàng và Đinh Chí Công cũng kết thúc sớm. Sau chưa đầy 2 phút, Lê Minh Hoàng chiếm ưu thế trước đối thủ trong màn địa chiến. Những cú đấm liên tiếp của anh khiến Đinh Chí Công không thể chống đỡ và trọng tài quyết định dừng trận đấu.

Thông tin Lion Championship 28

Lion Championship 28 diễn ra tại Phú Quốc (An Giang). Trận đấu tâm điểm là màn so tài giữa Hà Thế Anh - từng giữ đai vô địch "Thần võ" Việt Nam - và võ sĩ người Trung Quốc Luo Zhou (La Châu).

La Châu tên đầy đủ là La Châu Giang Thố (Luo Zhoujiangcuo), người Tứ Xuyên. Theo hồ sơ trên Tapology, trong 16 trận đấu MMA chuyên nghiệp gần nhất, La Châu có 11 chiến thắng - tất cả đều là hạ gục (knock out) hoặc khuất phục (submission) đối thủ.

Các trang dữ liệu võ thuật Trung Quốc mô tả La Châu có "đôi chân vừa dài vừa khỏe", có nền tảng là tán thủ. Huấn luyện viên Nguyễn Hoài Nam của câu lạc bộ Agoge nhận xét đây là võ sĩ "cao to, đánh striking bén, xoay chuyển dưới đất tốt, chưa thể hiện rõ điểm yếu nào quá lớn".

Hà Thế Anh đấu với La Châu là trận đấu tâm điểm của Lion Championship 28.

Danh sách trận đấu

MMA Pro 68kg: Hà Thế Anh vs. La Châu

MMA Duo: Nguyễn Nguyên Chương - Claudio Cautinho vs. Thẩm Long - Sa Mã Dĩ Cách

MMA Pro 70kg: Gleb Orcharov vs. Chayut Rojanakat

MMA Pro 60kg: Đinh Chí Công vs. Lê Minh Hoàng

MMA Pro 65kg: Đỗ Phúc Hậu vs. Phạm Anh Đức

MMA Pro 56kg: Huỳnh Ngọc Tín vs. Nguyễn Thành Thoan.