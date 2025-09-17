Trao gần 120 triệu cho người mẹ nghèo bám viện chăm 2 con suy thận

(VTC News) -

Chiều 16/9, đại diện Báo Điện tử VTC News tại TP Huế đến khoa Thận Nhân tạo (Bệnh viện Trung ương Huế) trao số tiền 119.986.000 đồng cho chị Phan Thị Lý trú xã Mỹ Thuỷ (tỉnh Quảng Trị) - nhân vật trong bài viết "Hai con suy thận, mẹ nghèo bám viện sống lay lắt, trông vào lương chồng 5 triệu" đăng trên Báo Điện tử VTC News ngày 6/8.

Đây là số tiền của 311 độc giả của Báo Điện tử VTC News ủng hộ chị Phan Thị Lý cùng 2 con từ 0h ngày 6/8 đến 17h ngày 27/8.

Chị Phan Thị Lý xúc động: "Tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Tôi đặc biệt gửi lời cám ơn đến Ban Biên tập và độc giả của Báo Điện tử VTC News (Đài Tiếng nói Việt Nam)".

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền gần 120 triệu đồng của độc giả ủng hộ mẹ con chị Phan Thị Lý. (Ảnh: Đức Anh)

Chị Phan Thị Lý sinh ra trong gia đình 6 anh chị em, mẹ mất sớm. Lớn lên, chị vào các tỉnh phía Nam làm công nhân, lấy chồng và sinh được 3 người con. Do điều kiện khó khăn, chị cùng con về quê ngoại ở xã Mỹ Thủy, xin đất dựng một căn nhà tạm bợ để sinh sống. Chồng chị làm bảo vệ ở TP.HCM, mỗi năm chỉ về thăm vợ con vài lần.

Cách đây gần một năm, con trai cả là Nguyễn Gia Hào (15 tuổi) bỗng tiểu ít, chóng mặt, đau đầu. Vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, bác sĩ kết luận Hào bị suy thận nặng. Chưa kịp ổn định tinh thần, chị tiếp tục nhận tin dữ khi con gái thứ hai là Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tuổi) mắc bệnh thận sau thời gian bị tê tay, chân liên tục.

Gần một năm qua, chị Phan Thị Lý luôn sống trong cảnh lay lắt vì phải vật lộn, chạy vạy khắp nơi để có tiền duy trì sự sống cho 2 con mắc bệnh lý hiểm nghèo liên quan đến thận. Đều đặn mỗi tuần 2 lần mỗi, chị phải đưa 2 con vào viện để lọc máu, trong khi mọi khoản chi tiêu của gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng làm bảo vệ ở TP.HCM.

Không còn cách nào khác, chị Lý đưa cả ba con (trong đó có bé út mới 2 tuổi) chuyển từ Quảng Trị vào TP Huế thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Một mình chăm con, trong đó 2 bé phải nhập viện thường xuyên. Chị Lý chị phải nghỉ hẳn công việc làm thuê trước đây. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người chồng với mức lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.