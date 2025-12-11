Thẩm phán cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ mua bán tình dục Epstein

(VTC News) -

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 10/12 phán quyết cho phép công bố tài liệu từ các cuộc điều tra liên quan đến vụ án mua bán tình dục của Jeffrey Epstein năm 2019, bao gồm các biên bản bí mật của đại bồi thẩm đoàn, với điều kiện “bảo đảm tuyệt đối quyền được bảo vệ danh tính và đời tư của các nạn nhân”.

"Tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein (Ảnh: Cơ quan Tư pháp Hình sự bang New York/Phát hành qua Reuters)

Thẩm phán Richard M. Berman (Tòa án Liên bang Manhattan) đã đảo ngược phán quyết trước đó về việc giữ kín các tài liệu, với lý do một đạo luật mới yêu cầu chính phủ phải công khai hồ sơ liên quan đến Epstein và cộng sự thân cận của ông ta, Ghislaine Maxwell. Trước đó, thẩm phán cũng từng lưu ý rằng khoảng 70 trang tài liệu của đại bồi thẩm đoàn dự kiến được công bố sẽ “khó có khả năng hé lộ thông tin gây chấn động”.

Ngày 9/12, một thẩm phán liên bang khác tại New York cũng ra lệnh giải mật hồ sơ trong vụ án buôn bán tình dục của Maxwell năm 2021. Tuần trước, một thẩm phán tại bang Florida phê chuẩn việc công bố biên bản của một cuộc điều tra liên bang đối với Epstein từ những năm 2000, vốn từng bị đình chỉ.

Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị dỡ bỏ các lệnh bảo mật sau khi Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được Quốc hội thông qua và Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tháng trước.

Theo luật mới, Bộ Tư pháp phải công bố toàn bộ các tài liệu liên quan đến Epstein trước ngày 19/12.

Doanh nhân Jeffrey Epstein cùng đồng phạm, bà Ghislaine Maxwell (Ảnh: Joe Schildhorn/Patrick McMullan, qua Getty Images)

Jeffrey Epstein sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với các cáo buộc dụ dỗ và mua bán tình dục với trẻ vị thành niên. Vị tỷ phú ấu dâm đối mặt với mức án 45 năm tù nếu bị kết tội, song đã tự sát trong trại giam chỉ một tháng sau khi bị bắt giữ.

Trong khi đó, Ghislaine Maxwell bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội buôn bán tình dục năm 2021 vì giúp tuyển mộ các nạn nhân vị thành niên cho Epstein và trực tiếp tham gia một số hành vi lạm dụng. Maxwell hiện đang chấp hành án 20 năm tù trại giam bang Texas.