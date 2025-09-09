Đảng Dân chủ tung 'thư sinh nhật' tỷ phú ấu dâm Epstein, nói do ông Trump gửi

(VTC News) -

Thông tin về bức thư lần đầu được tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 7 nhưng ông đã phủ nhận việc này và nói rằng nó không tồn tại.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 8/9 công bố bức thư sau khi Quốc hội nhận được "cuốn sổ mừng sinh nhật" năm 2003 từ các luật sư của Epstein. Bức thư được viết ba năm trước khi các cáo buộc lạm dụng tình dục của Epstein được công khai vào năm 2006.

Bức thư mừng sinh nhật chứa nội dung cuộc đối thoại được cho là giữa ông Trump và Epstein, trong đó ông Trump gọi Epstein là "bạn" và nói: "Mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác". Văn bản nằm trong một bản phác thảo thô sơ về hình bóng của một người phụ nữ khỏa thân.

Một bức thư mừng sinh nhật mà Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã viết cho tội phạm tình dục Jeffrey Epstein hơn 20 năm trước. (Ảnh: Reuters)

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich lên án việc công bố tài liệu, cho rằng chữ ký trên bức thư không phải của ông Trump.

Tuần trước, các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố hơn 33.000 trang hồ sơ liên quan đến Epstein nhằm ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng có thể buộc phải tiết lộ thêm thông tin.

Cuốn "sổ mừng sinh nhật", được tặng cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50, chứa đầy ảnh chụp những kiểu tóc xấu xí, ảnh phụ nữ và đàn ông, bao gồm cả Epstein trong bộ đồ bơi bó sát, cùng những hồi ức từ bạn bè thời thơ ấu, bạn gái cũ, và những người quen biết Epstein sau khi ông ta trở nên giàu có.

Cuốn sách cũng bao gồm những tin nhắn gửi Epstein được cho là từ những người nổi tiếng khác ngoài ông Trump, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, giáo sư Alan Dershowitz của Trường Luật Harvard và cựu CEO của Bear Stearns, Alan "Ace" Greenberg.