Tổng thống Trump ký đạo luật công bố hồ sơ tỷ phú bệnh hoạn Jeffrey Epstein

(VTC News) -

Đạo luật lịch sử này yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ phải công bố tất cả hồ sơ, tài liệu trao đổi về Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục khét tiếng, cùng các thông tin điều tra cái chết bí ẩn của ông ta trong nhà tù liên bang năm 2019, trong vòng 30 ngày tới.

Người thân của nạn nhân phát biểu tại cuộc họp báo về Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein trước phiên bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ, Washington D.C., ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Trong 30 ngày tới, công chúng sẽ được tiếp cận những thông tin từng bị giữ kín về một trong những vụ bê bối tình dục gây chấn động nhất lịch sử nước Mỹ.

Đạo luật đã nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối: Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 427-1, chỉ có nghị sĩ Clay Higgins (Cộng hòa, Louisiana) bỏ phiếu chống vì lo ngại những người vô tội có thể bị lộ thông tin. Thượng viện sau đó phê chuẩn một cách nhất trí mà không cần bỏ phiếu chính thức.

Điều đặc biệt, đạo luật được thúc đẩy bởi một liên minh "kỳ lạ" gồm nghị sĩ Dân chủ, nghị sĩ Cộng hòa từng là đối thủ của ông Trump, và cả một số đồng minh cũ của ông - cho thấy sức ép chính trị mạnh mẽ từ nhiều phía.

Luật mới cho phép Bộ Tư pháp che giấu thông tin về nạn nhân hoặc các cuộc điều tra còn tiếp diễn, nhưng cấm giữ lại bất kỳ dữ liệu nào chỉ vì “xấu hổ, ảnh hưởng danh tiếng hay nhạy cảm chính trị”.

Đây là điểm mấu chốt để đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn việc che giấu thông tin vì lý do bảo vệ danh tiếng của các nhân vật quyền lực.

Jeffrey Epstein khi bị bắt giam.

Chỉ một tuần trước, chính quyền Trump còn triệu nghị sĩ Cộng hòa Lauren Boebert, người kiên quyết thúc đẩy việc công bố hồ sơ, vào Phòng Tình huống (Situation Room) để thuyết phục bà đổi ý, nhưng nỗ lực này bất thành.

Đến cuối tuần qua, ông Trump bất ngờ đổi ý khi nhận thấy Quốc hội chắc chắn sẽ thông qua dự luật. Trên mạng xã hội, ông nói rằng mình muốn tránh để “Đảng Cộng hòa bị phân tâm khỏi những chiến thắng đã đạt được”.

Ông cũng cáo buộc Đảng Dân chủ “lợi dụng vấn đề Epstein để đánh lạc hướng”, dù thực tế ông Trump hoàn toàn có thể tự công bố những tài liệu này từ nhiều tháng trước.

Ông Trump từng được biết đến là bạn của Epstein, tuy nhiên ông luôn khẳng định đã cắt đứt quan hệ từ lâu và không hề biết về các hành vi phạm tội của Epstein.

Trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai, một số đồng minh thân cận của ông từng lan truyền các thuyết âm mưu, cáo buộc chính phủ "che đậy" thông tin trong vụ Epstein để bảo vệ nhiều nhân vật quyền lực.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, là tỷ phú Mỹ. Jeffrey Epstein bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành viên từ năm 2002 đến 2005. Hắn dụ dỗ các bé gái 14-15 tuổi đến biệt thự phục vụ massage cho mình, rồi cưỡng hiếp các nạn nhân. Hắn bị truy tố vào năm 2006, sau đó đạt thỏa thuận nhận tội và bị giam 13 tháng. Tháng 7/2019, Jeffrey Epstein bị các đặc vụ liên bang bắt tại New York với cáo buộc buôn bán nô lệ tình dục, phần lớn là trẻ vị thành niên Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019. Tờ Foxbusiness tiết lộ, trước khi chết bất thường trong tù, các luật sư của Epstein đã xuất hiện tại phiên điều trần tại ngoại vào giữa tháng 7/2019 và nói rằng người đàn ông 66 tuổi này sẵn sàng chi 100 triệu USD để được ra tù.