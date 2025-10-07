Phụ huynh Hà Nội chật vật cho con học online ngày mưa bão khủng khiếp

(VTC News) -

Sáng 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Nhiều trường học phải chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, việc học online trong điều kiện thời tiết bất lợi khiến không ít phụ huynh lúng túng, vất vả.

7h30 sáng, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Nga Vũ ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) rộn ràng tiếng gọi nhau chuẩn bị cho buổi học trực tuyến. Gia đình có 3 con: một bé mẫu giáo, một bé tiểu học và con lớn đang học THCS, nhưng chỉ có 2 chiếc điện thoại cũ.

Cả hai vợ chồng đều phải đi làm sớm, không có ông bà phụ giúp. Trước khi rời nhà, chị Nga tranh thủ bật máy, đăng nhập lớp cho hai con rồi dặn dò con lớn trông em.

“Bạn học cấp 1 chưa biết tự vào lớp, lại hay bị thoát ra vì mạng yếu. Mình đi làm, không thể theo sát được, rất bất cập”, chị Nga thở dài.

Không chỉ gia đình chị Nga, nhiều phụ huynh ở các quận, huyện ngoại thành Hà Nội cũng rơi vào cảnh tương tự. Trên các nhóm mạng xã hội, hàng loạt người than thở việc cho con học online còn vất vả hơn đưa con đến trường. Mất điện, mạng yếu, con nhỏ khó tập trung, còn bố mẹ phải tạm nghỉ làm để kèm con học. Đó là thực tế mà nhiều gia đình đang đối mặt trong ngày mưa lớn 7/10.

Anh Vũ Đình Quân (Hà Đông) kể lại, sáng nay vừa giúp con đăng nhập lớp học lúc 8h thì khu vực mất điện. May mắn laptop còn pin nên con của anh vẫn kịp tham gia tiết đầu. Nhưng đến tiết hai, nhà cô giáo lại mất điện, mạng chập chờn nên phải tạm dừng buổi học sớm.

“Con tôi học qua màn hình nhỏ, ít tương tác, không được trao đổi trực tiếp với thầy cô, bạn bè nên tiếp thu chậm hơn. Học sinh tiểu học lại càng khó tập trung, chỉ ngồi một lúc là chán", anh Quân phản ánh.

Nhiều phụ huynh lúng túng việc cho con học online ngày mưa ngập, mất điện.

Không chỉ phụ huynh, học sinh gặp trở ngại khi học trực tuyến, giáo viên cũng chịu không ít áp lực trong việc duy trì tương tác, kiểm soát lớp học và đảm bảo hiệu quả bài giảng.

Tại Trường THCS Nghĩa Tân, cô Bùi Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5 cho biết, sáng nay toàn bộ học sinh được chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn do mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu.

Buổi học diễn ra ổn định, 51 học sinh lớp 7A5 đều tham gia đầy đủ và không gặp trục trặc kỹ thuật. Theo cô Nga, học sinh đã quen với việc học online bởi trước đó, trường thường tổ chức các buổi phụ đạo trực tuyến vào buổi chiều hoặc tối.

“Tuy nhiên, dạy và học qua màn hình vẫn còn nhiều hạn chế. Học online khiến nhiều em hổng kiến thức, khó theo kịp bài, trong khi giáo viên không thể quan sát trực tiếp để nắm bắt thái độ hay mức độ tiếp thu. Nhiều khi hỏi, cũng không biết học sinh có nghe thấy không vì đường truyền chập chờn, tiết học dễ bị gián đoạn”, cô Nga nói thêm.

Lớp học trực tuyến tại Trường THCS Nghĩa Tân sáng 7/10 (Ảnh: Bùi Nga)

Kết thúc buổi học, cô Nga nhận được rất ít phản hồi tích cực từ học sinh. Phần lớn các em than mỏi mắt, chán học, đặc biệt là những bạn phải dùng điện thoại của bố mẹ thay vì máy tính. Với học sinh bị cận thị, việc nhìn màn hình liên tục khiến mắt càng dễ nhức mỏi hơn. Tiến độ bài giảng trực tuyến cũng chậm hơn so với học trực tiếp, bởi chỉ riêng khâu điểm danh và ổn định lớp đã mất 10–15 phút.

Cô Nga nhìn nhận, học online chỉ nên là giải pháp tạm thời trong các tình huống bất khả kháng như mưa bão hay ngập lụt, bởi hình thức này khiến nhiều học sinh dễ mất kết nối, không tập trung, giảm hiệu quả học tập.

Không chỉ giáo viên phổ thông, giảng viên đại học cũng "đau đầu" khi dạy học trực tuyến. Cô Lê Thanh Mai – Giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, hình thức này đặt ra hàng loạt thách thức về tương tác, đánh giá và cả yếu tố kỹ thuật. Dạy qua màn hình khiến giảng viên khó nắm bắt được nét mặt, cảm xúc hay thái độ tiếp thu của sinh viên.

Bên cạnh đó, khó khăn về kỹ thuật cũng là trở ngại đáng kể. Không phải thầy cô hay sinh viên nào cũng thành thạo công nghệ, trong khi mưa bão khiến đường truyền Internet chập chờn, hệ thống học trực tuyến (LMS) có lúc bị lỗi hoặc mất dữ liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy.

"Đặc biệt, khâu kiểm tra, thi online là "gian nan" nhất, bởi khó đảm bảo tính trung thực. Sinh viên có thể mở tài liệu, tra mạng, trao đổi qua tin nhắn, thậm chí thuê người làm hộ bài thi. Để đánh giá hiệu quả hơn, tôi phải chuyển sang hình thức kiểm tra mở như bài tập tình huống, dự án cá nhân, thuyết trình trực tuyến kèm hỏi đáp. Tuy nhiên, cách này rất tốn thời gian, công sức trong việc ra đề, chấm và phản hồi các em", cô Mai trăn trở.