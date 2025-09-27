Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau tấn công xuyên biên giới

(VTC News) -

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các vị trí quân sự của Campuchia tại khu vực An Ses sáng 27/9, làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới.

Tuyên bố được Trung tướng Maly Socheata, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm người phát ngôn của Bộ Quốc phòng đưa ra. Campuchia cho rằng quân đội Thái Lan nổ súng vào khoảng 11h52 sáng bằng súng cối và súng trường nhằm vào lực lượng Campuchia đóng quân gần biên giới.

"Quân đội Campuchia hết sức kiên nhẫn và không bắn trả", người phát ngôn cho biết, đồng thời nói rằng tính đến thời điểm công bố, các cuộc tấn công vẫn chưa chấm dứt.

Lực lượng đặc nhiệm Suranaree đứng gác tại Căn cứ tác chiến Morakot trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hồi tháng 6.

Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Thái Lan ở mọi cấp độ để khôi phục hòa bình và ổn định.

Tuyên bố cũng kêu gọi Thái Lan "thực hiện nghiêm túc và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn theo cách tương tự". Ông Socheata nhấn mạnh rằng Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực nhanh chóng trở lại bình thường và bảo vệ hòa bình dọc biên giới bất chấp những hành động khiêu khích.

Trong khi đó, theo Nation Thailand, quân đội Thái Lan báo cáo vụ nổ súng của Campuchia tại Chong An Ma, nhấn mạnh họ đã phản ứng thận trọng.

Quân đội Thái Lan nói rằng họ phản ứng theo các quy trình nghiêm ngặt sau khi lực lượng Campuchia nổ súng tại khu vực biên giới Chong An Ma. Chưa có thương vong nào được báo cáo.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA), cho biết vào khoảng 12h00-12h30 ngày 27/9, quân đội Thái nhận được báo cáo từ Quân khu 2 rằng binh lính Campuchia bắn vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu về các vị trí của Thái Lan tại Chong An Ma ở tỉnh Ubon Ratchathani.

Ông cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree được đặt trong tình trạng báo động cao và được lệnh phản ứng tương xứng với tình hình.

Ông Winthai cho rằng lực lượng Campuchia thường xuyên triển khai một Đội Quan sát Lâm thời (IOT) đến khu vực này, và cho rằng các hành động mang tính khiêu khích quân đội Thái Lan bắn trả, để cáo buộc Thái Lan đã vi phạm các biện pháp ngừng bắn.