Cao thủ Trung Quốc tung liên hoàn đấm đá, võ sĩ Iran đổ gục trên sàn đấu

(VTC News) -

Zhao Chongyang hạ knock-out Moradi.

Trận đấu kickboxing của sự kiện ONE Friday Fights 124 diễn ra tối 12/9 tại Bangkok (Thái Lan) giữa Zhao Chongyang (Triệu Sùng Dương) và Arman Moradi kết thúc trong hiệp 3. Tay đấm của Trung Quốc khiến đối thủ không thể gượng dậy sau khi tung ra đòn đá cực mạnh, khán giả xem truyền hình trực tiếp cũng nghe thấy rõ âm thanh chát chúa.

Màn so tài giữa Zhao Chongyang và Arman Moradi có sự chênh lệch rõ ràng. Moradi - 21 tuổi, người Iran - là cái tên mới, chưa có thành tích đáng kể ở đấu trường võ thuật chuyên nghiệp châu Á.

Hồ sơ của anh trên một số trang dữ liệu thi đấu thậm chí chưa ghi nhận lần thượng đài nào trước trận đấu với Zhao Chongyang, có nghĩa là anh chưa tham gia các giải đấu quốc tế lớn.

Zhao Chongyang (bên trái) hoàn toàn chiếm ưu thế trước đối thủ Iran.

Trong khi đó, Zhao Chongyang là một trong những võ sĩ hàng đầu của Trung Quốc. Tay đấm sinh năm 1997 thành danh ở cả 2 giải đấu danh giá là Wu Lin Feng (Võ Lâm Phong) và Kunlun Fight (Côn Luân Quyết), từng giữ đai vô địch hạng cân dưới 60 kg.

Giai đoạn 2019-2020, Zhao Chongyang được tạp chí Combat Press xếp vào top 10 võ sĩ kickboxing mạnh nhất hạng ruồi (flyweight). Thành tích sự nghiệp của võ sĩ 28 tuổi này là 41 chiến thắng, 18 thất bại.

Zhao Chongyang từng vô địch Trung Quốc.

Sau 2 hiệp đấu chiếm ưu thế, Zhao Chongyang bắt đầu dồn sức để "kết liễu" đối thủ ở hiệp 3 thay vì chờ kết quả tính điểm. Arman Moradi lúc này không còn duy trì được thể lực để theo kịp những đòn đánh nhanh, mạnh và đa dạng của đối thủ. Động tác phòng thủ của võ sĩ Iran có nhiều sơ hở khiến anh trúng những đòn nặng vào mặt.

Khi trận đấu còn 10 giây, Zhao Chongyang tung ra tổ hợp đòn đấm, đá mang tính quyết định. Sau một cú đấm thẳng bằng tay trái vào mũi, võ sĩ Trung Quốc tiếp tục giáng thêm cú đá cao, đúng lúc đối thủ hạ tay định phản đòn.

Đòn đá này khiến Arman Moradi đổ gục xuống sàn đấu. Anh cố gắng gượng dậy nhưng bất thành. Trọng tài báo hiệu võ sĩ Iran không thể đấu tiếp và xác định Zhao Chongyang thắng knock-out.