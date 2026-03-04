Tàu khu trục của Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka

(VTC News) -

Khói bốc lên nghi ngút tại vùng ngoại ô Beirut. (Video: Reuters)

Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Sri Lanka, ông Vijitha Herah cho biết nước này đã điều tàu và máy bay đến cứu 30 thủy thủ Iran trên tàu khu trục Iris Dena của Iran, con tàu đang chìm ngoài vùng lãnh hải của nước này.

Ông Herah cũng thông báo với quốc hội rằng có 30 thủy thủ bị thương đang được đưa đến bệnh viện ở phía nam hòn đảo từ con tàu khu trục có 180 thủy thủ đoàn bị chìm từ rạng sáng.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện đợt không kích khác ở Tehran, nhắm vào những nơi mà họ mô tả là trung tâm chỉ huy được sử dụng bởi lực lượng an ninh nội bộ đáng sợ của Iran và lực lượng dân quân tình nguyện Basij thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lực lượng không quân Israel cũng "hoàn thành thêm đợt tấn công nhắm vào trung tâm chỉ huy trên khắp Tehran", bao gồm địa điểm liên quan đến lực lượng Basij và cơ quan an ninh nội bộ khác. Thông báo cho biết quân đội thả "hàng chục quả bom đạn" xuống các trung tâm chỉ huy đó.

Tàu chiến IRIS Jamaran của Iran cũng bị liên quân Mỹ và Israel tập kích.

Bản báo cáo mô tả những địa điểm này là trung tâm được giới lãnh đạo Iran sử dụng để “duy trì quyền kiểm soát trên toàn Iran”.

Một hình minh họa do IDF công bố cho thấy cả 4 mục tiêu đều nằm ở Tehran. Hai trong số đó được mô tả là trung tâm chỉ huy của lực lượng Basij; hai mục tiêu còn lại là “trung tâm chỉ huy an ninh nội bộ” và một “trụ sở trấn áp bạo loạn”.

Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố nước này đã triển khai máy bay chiến đấu Rafale trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để bảo vệ căn cứ quân sự của mình.

“Họ đã tiến hành hoạt động bảo vệ không phận trên căn cứ của chúng tôi”, ông Barrot nói với BFMTV.

Tuy nhiên, ông Barrot không nói rõ về những nhiệm vụ mà máy bay phản lực đã thực hiện hoặc liệu chúng có tham gia bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa nào có thể đe dọa căn cứ hay không.