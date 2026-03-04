Mỹ hộ tống tàu qua vùng Vịnh, trụ sở CIA bị tấn công

Video cho thấy tòa nhà tại thành phố Qom, Iran bị phá hủy sau vụ không kích. (Video: X) Israel tuyên bố không kích trụ sở Hội đồng Chuyên gia Iran tại Qom giữa lúc kiểm phiếu chọn lãnh tụ tối cao mới, Tehran bác bỏ thông tin có cuộc họp diễn ra. Quan chức quốc phòng Israel cho biết cuộc không kích diễn ra đúng thời điểm các thành viên hội đồng đang tiến hành kiểm phiếu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu trong tổng số 88 thành viên có mặt trong tòa nhà khi vụ tấn công xảy ra, cũng như mức độ thiệt hại cụ thể. Trái lại, hãng tin Tasnim của Iran cho biết một nguồn tin đáng tin cậy đã bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố của phía Israel. Nguồn tin này khẳng định thông tin do chính quyền và một số cơ quan truyền thông Israel lan truyền về việc tấn công cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia hoặc Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran là hoàn toàn sai sự thật. Theo nguồn tin, vào thời điểm được đề cập thậm chí không hề diễn ra bất kỳ cuộc họp nào như vậy.

“Chúng tôi đang làm rất tốt", ông Trump phát biểu hôm 3/3 trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trước cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo. “Họ không còn hải quân – nó đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn không quân – nó cũng đã bị vô hiệu hóa. Họ không còn năng lực trinh sát trên không; khả năng đó cũng đã bị triệt tiêu", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời liệt kê những gì ông cho là tổn thất mang tính quyết định đối với năng lực quân sự của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp đang triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle và tàu hộ tống đến Địa Trung Hải trong bối cảnh xung đột lan rộng khắp Trung Đông. “Trước tình hình bất ổn này và những điều không chắc chắn trong những ngày sắp tới, tôi ra lệnh cho tàu sân bay Charles de Gaulle, phương tiện không quân và tàu hộ tống của nó tiến về Địa Trung Hải”, ông Macron nói trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP) Ông Macron thông tin thêm Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran "nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế, điều mà chúng tôi không thể chấp thuận”, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ Tehran, cho rằng quốc gia này phải chịu “trách nhiệm chính” về sự bất ổn trong khu vực. Ông Macron cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Iran dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong những ngày tới và cuộc tấn công trả đũa của Iran trên khắp khu vực cũng có khả năng sẽ tiếp diễn. Cùng với Đức và Anh, Pháp tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công và nhấn mạnh “hòa bình lâu dài trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua việc nối lại cuộc đàm phán ngoại giao”. Ông Macron cũng cho biết Pháp đã triển khai máy bay chiến đấu Rafale, hệ thống phòng không và thiết bị radar trên không để bảo vệ không phận của đồng minh.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng, khi một phóng viên đặt câu hỏi: “Ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nào ở Iran?” Ông Trump đáp rằng ông chưa chắc có “một kịch bản tồi tệ nhất” theo nghĩa quân sự. “Về mặt quân sự, chúng ta vẫn đang phóng một số tên lửa, nhưng đến một thời điểm nào đó họ sẽ không thể tiếp tục làm điều đó nữa, bởi chúng ta đang tấn công các tàu sân bay của họ", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang nhắm vào toàn bộ kho tên lửa của Iran. “Họ đã tích trữ rất nhiều tên lửa trong vài năm qua. Họ có số lượng lớn. Họ đã bắn đi rất nhiều, và chúng tôi đang vô hiệu hóa rất nhiều trong số đó", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo ông Trump, kịch bản đáng lo ngại nhất không nằm ở diễn biến trên chiến trường, mà ở hệ quả chính trị: “Tôi đoán điều tồi tệ nhất là chúng ta làm tất cả những việc này, rồi sau đó một người khác lên nắm quyền cũng tệ như người tiền nhiệm. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi không muốn điều đó.” Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục: “Bạn trải qua mọi chuyện, và năm năm sau nhận ra rằng mình đã chọn một người không khá hơn là bao. Chúng tôi muốn thấy một ai đó có thể mang lại lợi ích cho người dân. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

Cập nhật tình hình chiến sự Mỹ-Israel-Iran mới nhất ngày 4/3 Lực lượng Israel và Mỹ tiếp tục tấn công Iran trong khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố giới lãnh đạo mới ở Tehran đã trở thành mục tiêu, khiến số người chết ở nước này tăng lên 787 người. Quân đội Israel tăng cường các cuộc không kích vào Lebanon và phát động một cuộc tấn công trên bộ mới vào miền nam nước này, tuyên bố sẽ tiêu diệt Hezbollah. Chính quyền Ả-rập Xê Út cho biết hai máy bay không người lái đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, gây ra một đám cháy nhỏ và thiệt hại nhẹ. Sau đó, lãnh sự quán Mỹ ở Dubai cũng bốc cháy sau một “sự cố liên quan đến máy bay không người lái”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz – nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ tiêu thụ của thế giới – hiện đã “đóng cửa” và cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy này sẽ bị tấn công.

WP: Trụ sở CIA ở Ả-rập Xê Út bị tấn công Theo Washington Post, trụ sở CIA ở Ả-rập Xê Út bị tấn công bằng drone nghi của Iran. Trụ sở nằm trong Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh. Trong một diễn biến khác, CNN đưa tin CIA đang làm việc để vũ trang các lực lượng Kurd ở Iran. Các bên liên quan chưa bình luận hay xác nhận. Khói bốc lên nghi ngút từ khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai.

Qatar thông báo bắt giữ các phần tử nằm vùng thuộc IRGC Qatar đã thông báo bắt giữ hai nhóm được gọi là các phần tử hoạt động cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Mười nghi phạm đã bị bắt giữ trong các nhóm này, Cơ quan Thông tấn Qatar (QNA) thông báo hôm thứ Ba. Bảy người được cho là được giao nhiệm vụ do thám các “cơ sở quân sự và trọng yếu” ở Qatar, trong khi ba người được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động phá hoại.