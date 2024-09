Tàu hàng bị sóng đánh chìm ở vùng biển Quảng Nam, 8 thuyền viên lên bè cứu sinh

Chiều 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có báo cáo nhanh về việc tàu hàng An Bình Phát 68 bị nạn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, lúc 13h42 cùng ngày, tàu hàng An Bình Phát 68 khi di chuyển đến vị trí cách bờ biển xã Bình Hải (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông thì bị sóng đánh chìm. 8 thuyền viên nhanh chóng lên bè cứu sinh và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Được biết, thời điểm gặp nạn, trên tàu hàng An Bình Phát 68 có 8 thuyền viên. Tàu đang trên hành trình vận chuyển 4.000 tấn đá bột từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi.

Tại khu vực tàu gặp nạn có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Lúc 14h20, tàu CSB 601 thuộc Cảnh sát biển Vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn.

Đêm qua đến sáng sớm nay (18/9), Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi trên 70mm như: Như Xuân (Thanh Hóa) 82,2mm, Hòa Hải (Hà Tĩnh) 125,8mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 92,6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 82,8mm, Ninh Sim (Khánh Hòa) 80,8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 76mm, Ma Đa Guôi (Lâm Đồng) 88,4mm...

Từ trưa 18/9 đến đêm 19/9, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.