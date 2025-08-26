Tàu 23.000 tấn cùng 19 người bị sóng đánh trôi dạt, mắc cạn trên biển Thanh Hoá

(VTC News) -

Rạng sáng 26/8, tàu Thanh Thành Đạt 99 có trọng tải khoảng 23.000 tấn, dài 151m, rộng 26m, bị sóng lớn đánh trôi dạt và mắc cạn tại bãi biển thôn Bình (xã Tiên Trang, Thanh Hóa). Thời điểm này, trên tàu có 19 thuyền viên, tất cả đều an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/8, tàu Thanh Thành Đạt 99 rời cảng Tịnh Long (Ninh Bình) vận chuyển hàng về cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá). Tuy nhiên, khi vào nơi neo đậu, đúng thời điểm bão số 5 (Kajiki) đang đổ bộ vào đất liền, vùng biển Thanh Hóa có sóng to, gió lớn khiến tàu không thể thả neo.

Tàu Thanh Thành Đạt 99 cùng 19 người bên trên đang mắc cạn trên vùng biển Thanh Hoá.

Khoảng 23h30 ngày 25/8, lực lượng Đồn Biên phòng Sầm Sơn trong quá trình tuần tra phát hiện tàu trôi dạt cách bờ khoảng 2 hải lý, không bật đèn tín hiệu. Đến khoảng 1h30 ngày 26/8, tàu bị sóng đánh dạt và mắc cạn cách bờ chỉ khoảng 70-100m.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tàu Thanh Thành Đạt 99 do ông Hoàng Văn Hợp (quê Nghệ An) là thuyền trưởng.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Ngọc Thanh - Bí thư xã Tiên Trang (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tàu bị mắc cạn cách bờ biển hiện nay chỉ khoảng 50m. 19 thuyền viên trên tàu khỏe mạnh, sinh hoạt trên tàu. Để lai dắt tàu ra khơi thì cần lực lượng chức năng và phương tiện lớn”.

Hiện Đồn Biên phòng Sầm Sơn cùng Cảng vụ Nghi Sơn đang theo dõi sát sao, triển khai phương án bảo đảm an toàn và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn khi điều kiện thời tiết cho phép.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, ngày 26/8, Thanh Hóa liên tiếp ghi nhận nhiều sự cố nghiêm trọng về đê điều và giao thông. Cụ thể, đoạn đê hữu sông Chu tại Km46+445 - Km46+470 thuộc phường Đông Tiến bị sạt lở mái dài 28m. Nhiều đoạn mương, công trình giao thông nông thôn tại địa phương cũng bị sạt lở, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng đang thực hiện gia cố đoạn đê bị sạt lở trên sông Chu (Thanh Hoá).

Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND phường Đông Tiến cho biết: “Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, lượng mưa lớn trút xuống ảnh hưởng đến đoạn mái đê với chiều dài 28m. Chúng tôi huy động lực lượng, vật tư để gia cố đoạn mái đê bị sạt lở. Đến bây giờ thì việc gia cố, khắc phục đoạn đê bị sạt lở hoàn tất”.

Cùng với sự cố sạt lở đê, tình trạng ngập lụt và sạt lở đất đang diễn ra nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ ở Thanh Hoá. Trên Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nam Xuân bị ngập sâu từ 0,7m, kéo dài hơn 4km, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Một số điểm trên Quốc lộ 47 và Quốc lộ 217 cũng bị ngập từ 0,3 - 0,4m, gây tắc đường. Ngoài ra, tại các tuyến Quốc lộ 16, 15C và nhiều đoạn đường miền núi khác đã xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 10.000m³, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông.