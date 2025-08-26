Điện lực Quảng Ninh chi viện đến Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 5

(VTC News) -

Ngày 26/8, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, để hỗ trợ khắc phục lưới điện bị thiệt hại sau bão số 5 (Kajiki), đơn vị đã khẩn trương thành lập Đội xung kích gồm 45 cán bộ lên đường chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh, đoàn xuất phát ngay trong sáng 26/8.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, giao nhiệm vụ cho Đội xung kích trước khi lên đường chi viện cho Hà Tĩnh khắc phục lưới điện.

Đội xung kích là những kỹ sư, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác xử lý sự cố, PCTT&TKCN và được trang bị đầy đủ các phương tiện chuyên chở công nhân, xe cẩu, cùng các bộ công cụ chuyên dụng, vật tư thiết yếu như cột sắt tạm,...

Trước khi đoàn lên đường làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, yêu cầu Đội xung kích làm việc với tinh thần nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng giúp tỉnh Hà Tĩnh khắc phục lưới điện và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đội xung kích là những kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm trong công tác xử lý sự cố điện.

Trước đó vào đêm 26/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió rất mạnh, đồng thời gây mưa lớn trên diện rộng.

Mưa bão khiến hàng loạt đường dây và trạm biến áp khu vực Bắc Trung Bộ gặp sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Tại Hà Tĩnh, hai đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) bị sự cố khiến nhiều khu vực trên địa bàn phải ngừng, giảm cung cấp điện.