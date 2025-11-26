Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của Mailisa

(VTC News) -

Ngày 26/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đơn vị ban hành văn bản tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đứng tên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, trụ sở tại phường Thới An, TP.HCM. Thời hạn áp dụng là 6 tháng kể từ ngày 25/11.

Theo cơ quan quản lý, doanh nghiệp không lưu trữ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tại công ty – yêu cầu bắt buộc trong quản lý mỹ phẩm. Việc thiếu PIF khiến cơ quan chức năng đánh giá MK Skincare đã vi phạm quy định của Bộ Y tế và cần tạm dừng tiếp nhận hồ sơ để khắc phục.

Cục Quản lý dược cho biết khi hết thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp phải hoàn tất các yêu cầu còn tồn tại và gửi báo cáo. Trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp nhận lại hồ sơ công bố theo quy định.

Một số sản phẩm trong số 162 loại bị thu hồi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó một ngày, Cục Quản lý dược thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty này. Đồng thời, cơ quan chức năng quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm MK Skincare đang bán trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, MK Skincare thuộc sở hữu của ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa).

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an – đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bà Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, Mailisa còn bán nhiều mỹ phẩm. Trong đó, bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Trên website của Mailisa, các sản phẩm này được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng. Cục Dược yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK Skincare.