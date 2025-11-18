Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm của Mailisa

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các địa phương và hai viện kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng hàng loạt sản phẩm thuộc các nhãn “Doctor Magic”, “Maika Beauty” và “MK” của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ – Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Động thái được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác minh dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh liên quan thẩm mỹ viện Mailisa và các phản ánh về việc sản phẩm bị quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Theo yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm trực thuộc lấy mẫu trên địa bàn, ưu tiên nhóm mỹ phẩm làm trắng, chống nắng và các sản phẩm khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và nhập khẩu.

Các sản phẩm của Mailisa bán trên website của công ty. (Ảnh: Chụp màn hình)

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM được giao lấy mẫu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các đầu mối lớn và sàn thương mại điện tử. Hai viện đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm địa phương trong trường hợp mẫu nghi chứa chất cấm, vượt nồng độ giới hạn hoặc cần đối chiếu phương pháp thử chuyên sâu.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả kiểm nghiệm, số lượng mẫu lấy và các mẫu không đạt chất lượng về Cục Quản lý Dược để tổng hợp, đề xuất hướng xử lý. Cơ quan này nhấn mạnh việc triển khai cần khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Bà Phan Thị Mai, còn được biết đến với biệt danh Mailisa, là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Ngoài dịch vụ làm đẹp, hệ thống Mailisa còn kinh doanh nhiều dòng mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo cấu trúc da… với mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Trong số đó, bộ sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được giới thiệu là ra đời tại Hong Kong (Trung Quốc), được thẩm mỹ viện Mailisa nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên website của Mailisa, các sản phẩm này hiện vẫn được chào bán với giá từ 120.000 đến 2,7 triệu đồng.

Tên tuổi Mailisa thu hút sự chú ý trở lại sau khi lực lượng công an xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện này ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong những ngày gần đây. Dù chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về sự việc, vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt liên quan đến tính minh bạch trong hoạt động thẩm mỹ, cũng như nguồn gốc – chất lượng của các sản phẩm mỹ phẩm được bày bán.