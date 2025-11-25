Thu hồi, đình chỉ lưu hành 162 loại mỹ phẩm liên quan Mailisa

(VTC News) -

Doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, MK Skincare không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Việc thiếu PIF khiến cơ quan chức năng không thể đánh giá mức độ an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, từ đó buộc áp dụng biện pháp thu hồi.

Mỹ phẩm liên quan Mailisa. (Ảnh: MXH)

Sau khi hủy 80 số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành và thu hồi toàn quốc toàn bộ các lô mỹ phẩm còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm thuộc thương hiệu này.

Công ty phải thông báo đến tất cả cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả về, biệt trữ và bảo quản cho đến khi có quyết định tiêu hủy. Toàn bộ báo cáo thu hồi phải gửi về Cục trước ngày 15/12/2025.

Cùng thời điểm, Sở Y tế TP.HCM – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – được giao giám sát toàn bộ quy trình thu hồi và gửi báo cáo về cơ quan trung ương trước hạn nêu trên. Sở Y tế các tỉnh, thành trên cả nước phải thông báo đến cơ sở kinh doanh, yêu cầu dừng bán và trả lại sản phẩm; tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và phối hợp xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Trước đó ngày 18/11, Cục Quản lý Dược yêu cầu các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn nhiều sản phẩm liên quan Mailisa như Doctor Magic, Maika Beauty, MK; đồng thời yêu cầu MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh mức độ an toàn.

Quyết định thu hồi được đánh giá là biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.