Sạt lở đất, vùi lấp nam công nhân tử vong

(VTC News) -

Ngày 9/8, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, khoảng 8h15 cùng ngày, ông N.V.Q. (57 tuổi, trú thôn Phú Long 2, xã Vạn Tường; lao động tự do) khi đang làm việc tại dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (dự án do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, nhà thầu DOTHICO Quảng Ngãi thi công) thì bị đất sạt lở vùi lấp.

Các công nhân và người dân ở gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Hiện Công an xã Vạn Tường, Tổ điều tra Khu vực 1, Viện kiểm sát đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Được biết, dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường có tổng mức đầu tư gần 398 tỷ đồng, dài 9,6km và rộng 6 làn xe. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, dẫn đến phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.