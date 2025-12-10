Tài xế ở Quảng Trị ngang nhiên lái xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1

(VTC News) -

Ô tô khách ở Quảng Trị ngang nhiên đi ngược chiều trên quốc lộ 1

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính số tiền 19 triệu đồng đối với tài xế xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Trước đó, lúc 9h25, ngày 3/12, tại Km 669+900 quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị), ông C.X.L (SN 1979, trú xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị) ngang nhiên lái xe khách biển kiểm soát 73B-006.XX của nhà xe Thành Đạt đi vào phần đường có cắm biển "Cấm đi ngược chiều".

Hành vi này của ông C.X.L. được camera hành trình của một xe khác quay lại và phản ánh ra qua đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an). Nhận được phản ánh, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế C.X.L

Tại cơ quan công an, tài xế C.X.L thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi: “Điều khiển xe ô tô khách biển số 73B-006.XX đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”, với mức xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe của ông L.

Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra của công an, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển ô tô tải chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 thuộc xã Phú Lộc (TP Huế) thì Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Cùng lúc đó, anh Đ.X.V (37 tuổi) điều khiển xe máy biển số 75AK-050.xx chở phía sau chị N.T.L.H. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Lộc (TP Huế) chạy trên phần đường ngược chiều theo hướng ngược lại cũng vừa chạy đến va chạm vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải dẫn đến tai nạn giao thông. Vụ tai nạn làm anh Đ.X.V và chị N.T.L.N chết tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Ngô Trọng Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.