Phạt 19 triệu, trừ 4 điểm GPLX tài xế lái ô tô đi ngược chiều ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 31/10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã mời tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Dĩ An) lên làm việc, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính.

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc ô tô BKS 61K-500.35 đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Vụ việc xảy ra khoảng 6h50 ngày 29/10.

Ông H. làm việc tại Đội CSGT Rạch Chiếc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xác minh, yêu cầu người cầm lái ô tô nêu trên là Đ.V.H (62 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại buổi làm việc, ông Đ.V.H thừa nhận là người trực tiếp lái ô tô BKS 61K-500.35 đi ngược chiều của đường một chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào khoảng 6h50 ngày 29/10.

Căn cứ điểm d, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.H về hành vi “Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều” với mức xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh, khi được người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.