Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều ở Hà Nội bị phạt 19 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 3/11, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh chiếc ô tô BKS 30L-856.xx, đi ngược chiều tại làn đường dành cho ô tô trên đường Võ Chí Công (thuộc địa phận phường Tây Hồ, Hà Nội). Hành động này gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đúng chiều và bức xúc trong dư luận.

Chị V.T.O. lái ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng CSGT Hà Nội nhanh chóng xác minh, xác định danh tính người cầm lái ô tô nói trên là chị V.T.O. (SN 1987, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, chị O. khai nhận đã lái ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công vào chiều 2/11.

Nữ tài xế tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 lập biên bản, xử phạt chị V.T.O với hành vi “điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”, theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, điều khiển phương tiện đi ngược chiều là hành vi rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định, quan sát kỹ và tập trung khi lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.

Trước đó, ngày 31/10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng xử phạt một tài xế với hành vi tương tự.

Cụ thể, tài xế Đ.V.H. (62 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) bị xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ông H. lái ô tô BKS 61K-500.35 đi ngược chiều của đường một chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ngày 29/10.