Tài xế ăn đồ lên men được uống nước súc miệng trước khi đo lại nồng độ cồn

(VTC News) -

Ngày 20/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, với những lái xe còn băn khoăn khi sử dụng một số đồ ăn lên men, theo quy trình, CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn qua 2 bước là đo định tính (xác nhận có cồn hay không) và đo định lượng để xác định chính xác mức nồng độ cồn trong hơi thở.

Trường hợp kiểm tra định tính xác định có nồng độ cồn, nếu tài xế đã dùng thực phẩm lên men, họ có quyền đề nghị cảnh sát cho nghỉ ngơi 5-10 phút, đồng thời uống nước cho sạch khoang miệng trước khi đo lại hoặc đo định lượng.

Nếu trước đó tài xế đã đo định lượng cũng được phép đề nghị lực lượng chức năng cho thổi lại để đảm bảo tính khách quan.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Đại diện Cục CSGT cho hay, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có nội dung quy định cấm người lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Các nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông nằm dưới sự điều chỉnh của luật này.

Theo báo cáo của Cục CSGT, trong ngày 19/10, theo lệnh của Cục trưởng Đỗ Thanh Bình, lực lượng tại 34 địa phương đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế.

Trong ngày có 119.585 lái xe được kiểm tra (3.838 xe khách, 9.366 xe tải, 27.585 xe con, 76.932 xe mô tô, 50 xe ô tô chuyên dùng, 1.814 xe thô sơ).

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý 4.515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (20 xe tải, 127 xe con, 4.307 xe mô tô, 61 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cụ thể, ca từ 12h30 đến 14h30, lực lượng chức năng phát hiện 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 xe con, 1.835 xe mô tô, 29 xe thô sơ).

Ca từ 19h30 đến 22h30, CSGT phát hiện 2.588 trường hợp (12 xe tải, 72 xe con, 2.472 xe mô tô, 32 xe thô sơ).

Về độ tuổi vi phạm, nhóm dưới 18 tuổi chiếm 1,4%, từ 18-35 tuổi chiếm 26,1%, từ 36-55 tuổi chiếm 57,1% và trên 55 tuổi chiếm 14%.

Trong số này, đại đa số là nam giới, chỉ có 19 phụ nữ vi phạm (18 mô tô và 1 xe đạp điện).