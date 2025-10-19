Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm 18/10, nhiều nhất tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Sáng 19/10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong đêm 18/10, lực cảnh CSGT tiếp tục kế hoạch xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên toàn quốc.

Trong khung giờ 19 - 22h, các tổ công tác trên toàn quốc kiểm soát 63.240 lái xe (1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2.523 trường hợp vi phạm (2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.041 xe mô tô, 28 xe thô sơ).

Trong đó, địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp)…

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe máy.

Tính chung trong ngày đầu cao điểm, CSGT đã kiểm soát 111.542 lái xe (3.663 xe khách, 6.675 xe tải, 26.348 xe con, 72.879 xe mô tô, 1.974 xe thô sơ). Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 xe con, 3.615 xe mô tô, 45 xe thô sơ).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá kết quả này phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

“Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá.

Gần 4.000 trường hợp lái xe có nồng độ cồn bị phát hiện trong ngày 18/10 được nhận định là con số đáng báo động. Cục CSGT cho biết, việc kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả trong những ngày nghỉ, Tết. Mục tiêu đặt ra là thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.