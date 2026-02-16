Tại sao người Hàn Quốc thích ăn mỳ siêu cay, gà rán siêu cay?

(VTC News) -

Trong bản đồ ẩm thực, món cay của Hàn Quốc rất được ái mộ. Những miếng kim chi, bánh gạo đỏ rực hay gà rán trộn ớt, mỳ siêu cay có mặt ở khắp thế giới. Những trào lưu như Fire Noodle Challenge (thử thách ăn mỳ cay) thu hút hàng triệu người thử sức trên nền tảng TikTok.

Trong du lịch, thử thách ăn đồ cay khi đến Hàn Quốc gần như trở thành một trải nghiệm văn hóa bắt buộc, tương tự như việc đi thăm cung điện hay đi hát karaoke.

Vì sao người Hàn Quốc "điên cuồng" ăn cay?

Du khách từng dạo bước qua những khu chợ sầm uất hay thưởng thức bữa ăn tại Seoul đều không thể phủ nhận rằng người Hàn Quốc cực kỳ mê vị cay. Từ nồi canh kim chi sôi sùng sục đến những đĩa bánh gạo Tteokbokki đỏ rực, vị cay không chỉ là gia vị mà trở thành lối sống.

Ớt không phải cây bản địa tại Hàn Quốc, mà được du nhập từ thế kỷ 16. (Ảnh: KJJ)

Tuy nhiên, ít ai biết ớt không phải là cây bản địa của Hàn Quốc. Ớt xuất hiện ở đây vào cuối thế kỷ 16, theo chân các tuyến đường thương mại từ châu Mỹ qua Nhật Bản. Trước thời điểm đó, kim chi rất khác bây giờ, có nhiều tỏi, màu trắng và vị chua thanh hơn. Sự xuất hiện của Gochugaru (bột ớt Hàn Quốc) làm thay đổi hoàn toàn khẩu vị của người dân.

Chính ớt đã biến kim chi thành món ăn mang sắc đỏ đặc trưng và vị cay trở thành biểu tượng toàn cầu của ẩm thực Hàn Quốc ngày nay. Qua nhiều thế kỷ, ớt gắn bó mật thiết với món ăn hàng ngày đến mức nhiều người Hàn cảm thấy món ăn như bị "thiếu linh hồn" nếu không có vị cay nồng.

Việc người Hàn Quốc yêu thích vị cay trong khi nhiều quốc gia khác có phần e dè không phải là ngẫu nhiên. Khoa học chỉ ra rằng cảm giác "phê" sau khi ăn ớt thực chất là kết quả của việc não bộ giải phóng endorphin - loại hormone hạnh phúc giúp xoa dịu các thụ cảm thể đau trên lưỡi, tạo nên trạng thái hưng phấn và tái tạo năng lượng đầy sảng khoái.

Nhiều người Hàn Quốc không chỉ nghiện ăn ớt vì "phê", mà còn để giữ ấm trong thời tiết lạnh giá. Vị cay cũng được gắn liền với món ăn quốc dân kim chi, loại rau dưa muối không thể thiếu trên bàn ăn người Hàn Quốc.

Sức chịu cay được rèn giũa từ thời thơ ấu. Trẻ em Hàn Quốc thích nghi dần với các món cay nhẹ, khiến khẩu vị cay trở thành một phần không thể thiếu khi trưởng thành. Đặc biệt, tại Hàn Quốc, vị cay không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn đóng vai trò như một chất xúc tác gắn kết cộng đồng.

Hàn Quốc thường có các loại mỳ trộn, nước cay nhiều cấp độ. (Ảnh: SamsungFood)

Trong văn hóa Hàn Quốc, vị cay mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Khả năng chịu đựng độ cay từ ớt thường được coi là dấu hiệu của sự kiên cường và cứng cỏi. Sau những thăng trầm của chiến tranh và nghèo khó trong thế kỷ 20, những món ăn đậm vị ớt dần gắn liền với tinh thần vượt khó và ý chí quật cường của người dân xứ Hàn.

Ngày nay, việc vượt qua thử thách "mì cay phun lửa" (buldak) không chỉ là giải trí mà còn được xem là một hành động can đảm. Hình ảnh các ngôi sao K-pop hay YouTuber thực hiện các thử thách ăn cay đã góp phần củng cố mối liên kết giữa vị ớt và tinh thần bản lĩnh.

Vị cay trong nhịp sống thường nhật

Tại Hàn Quốc, vị cay không chỉ là lựa chọn hương vị mà đã thực sự len lỏi vào từng nhịp thở của đời sống thường nhật. Nhiều thanh niên cùng nhau chinh phục những bát mì "xé lưỡi" đã trở thành nghi thức gắn kết độc đáo, đem đến từng giọt mồ hôi và những tiếng cười sảng khoái bên bàn ăn.

Vị cay của ớt hiện diện xuyên suốt từ sáng sớm đến đêm muộn. Người Hàn Quốc bắt đầu bằng những bát canh kim chi hay món thịt hầm cay nồng giúp đánh thức vị giác và nạp năng lượng cho ngày mới.

Món gà rán siêu cay của Hàn Quốc được nhiều tín đồ ẩm thực khắp thế giới yêu thích. (Ảnh: KJJ)

Trên khắp các nẻo đường, sắc đỏ đặc trưng của "món ăn quốc dân" Tteokbokki luôn là tâm điểm thu hút thực khách tại các xe đồ ăn. Ngay cả trong những bữa ăn nhanh tiện lợi, người Hàn cũng có cách định nghĩa độ cay đầy thú vị thông qua số biểu tượng ngọn lửa trên các bao bì.

Món gà trứ danh được dùng trong bữa trưa cũng có thường có hai phiên bản yangnyeom (cay ngọt) và maewoon (cay xé lưỡi). Có thể thấy, từ bàn ăn gia đình đến những góc phố nhộn nhịp, vị cay đã trở thành sợi dây vô hình kết nối và tạo nên bản sắc độc đáo cho nhịp sống của người dân Hàn Quốc.