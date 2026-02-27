Tại sao người Hàn Quốc ăn cay mà da vẫn đẹp?

(VTC News) -

Người Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu với làn da căng bóng, mịn màng như sứ, được gọi là làn da "glass skin". Điều này khiến bạn bè quốc tế thắc mắc, bởi chế độ ăn uống của xứ sở kim chi tràn ngập những món đỏ rực ớt bột và cay nồng như kim chi, bánh gạo, gàn rán hay mì cay.

Đồ ăn cay nóng thường được cho là nguyên nhân gây ra mụn nội tiết hoặc làm da sạm đi. Tuy nhiên, thực tế tại Hàn Quốc lại chứng minh điều ngược lại, thói quen ăn cay không làm hỏng làn da họ, người Hàn vẫn sở hữu làn da mịn như lụa.

Người Hàn Quốc ăn nhiều ớt nhưng vẫn luôn giữ được làn da đẹp. (Ảnh: Indipedent)

Người Hàn Quốc ăn cay mà da vẫn đẹp, tại sao?

Người Hàn Quốc vẫn giữ được làn da căng, mịn, đẹp bất chấp chế độ ăn siêu cay, đó là nhờ sự kết hợp giữa khoa học dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt.

Bí quyết trong ớt bột

Lý do đầu tiên nằm ngay trong thành phần chính thói quen ăn cay, nhiều ớt. Các loại ớt bột Hàn Quốc chứa hàm lượng cực cao capsaicin, chất tạo cảm giác nóng bỏng trên đầu lưỡi. Capsaicin còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu trong cơ thể.

Khi ăn cay, nhiệt độ cơ thể tăng lên, kích thích quá trình lưu thông máu dưới da diễn ra trơn tru hơn, giúp mang oxy và các dưỡng chất đến tế bào da một cách hiệu quả. Sự tuần hoàn máu tốt chính là chìa khóa để duy trì sắc diện hồng hào, tươi tắn tự nhiên thay vì vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Bên cạnh đó, capsaicin còn được biết đến với khả năng hỗ trợ giải phóng endorphin, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Tinh thần thoải mái, ít stress đồng nghĩa với việc nồng độ cortisol trong cơ thể được kiểm soát, từ đó ngăn ngừa sự bùng phát của mụn trứng cá do áp lực tâm lý.

Vì vậy, vị cay trong bữa cơm hằng ngày của người Hàn đóng vai trò như chất xúc tác sinh học, giúp làn da được nuôi dưỡng từ bên trong thông qua hệ thống mạch máu khỏe mạnh.

Ớt bột Hàn Quốc cũng góp phần giúp đẹp da. (Ảnh: SpicyChilli)

Ăn đồ lên men

Không thể nhắc đến đồ ăn cay Hàn Quốc mà bỏ qua kim chi – món ăn được xem là linh hồn của ẩm thực nước này. Khác với vị cay thuần túy từ sốt ớt công nghiệp, vị cay của người Hàn thường đi đôi với quá trình lên men tự nhiên. Kim chi và các loại tương ớt truyền thống như Gochujang là nguồn cung cấp men vi sinh (probiotics) dồi dàocho cơ thể.

Giới y khoa khẳng định rằng sức khỏe của đường ruột phản chiếu trực tiếp lên bề mặt da, và việc duy trì một hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp giảm thiểu các triệu chứng viêm nhiễm trên da. Các lợi khuẩn này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, làm giảm các tình trạng như viêm da cơ địa hay mụn bọc.

Thay vì gây "nóng trong người" như chúng ta thường lầm tưởng, các món cay lên men của người Hàn thực chất lại cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các enzyme hỗ trợ thải độc.

Ăn kim chi, đồ lên men thúc đẩy tiêu hóa, góp phần làm sáng da. (Ảnh: ShutterStock)

Ăn nhiều rau xanh

Một yếu tố then chốt giúp người Hàn "trung hòa" được sức nóng của đồ cay chính là cơ cấu bữa ăn cực kỳ khoa học. Trên bàn ăn truyền thống, các món cay luôn được bao quanh bởi hàng loạt món phụ (banchan) thanh đạm như giá đỗ, rau cải xanh, đậu phụ và đặc biệt là lá rong biển.

Những món ăn kèm này chứa lượng lớn chất xơ và nước, giúp làm dịu hệ tiêu hóa và ngăn chặn tình trạng mất nước của tế bào da khi tiếp nhận vị cay. Việc nạp vào một lượng lớn rau xanh giúp cơ thể kiềm hóa, giảm bớt tính axit từ các món chính, từ đó duy trì độ pH ổn định cho làn da.

Bữa cơm người Hàn Quốc có rất nhiều món rau ăn kèm. (Ảnh: TravelGuide)

Chăm sóc da bài bản

Dù chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng, nhưng không thể phủ nhận rằng làn da đẹp của người Hàn còn là kết quả của một kỷ luật chăm sóc da (skincare) nghiêm ngặt. Tại Hàn Quốc, chăm sóc da không chỉ là một thói quen làm đẹp mà là một phần của văn hóa giáo dục ngay từ khi còn nhỏ.

Ngay cả khi ăn cay khiến lỗ chân lông giãn nở hay đổ mồ hôi, họ luôn có quy trình làm sạch cực kỳ kỹ lưỡng để đảm bảo không có bụi bẩn hay bã nhờn nào bám lại gây bít tắc. Việc tận dụng thời điểm lỗ chân lông đang mở sau khi ăn đồ nóng để làm sạch và đắp mặt nạ cũng là một cách giúp các dưỡng chất thấm sâu hơn. Sự kết hợp giữa việc thải độc qua mồ hôi khi ăn cay và việc cấp ẩm ngay sau đó tạo thành một chu trình chăm sóc làn da liên tục.

Ở Hàn Quốc, chăm sóc da không trở thành một nét văn hóa, kể cả trẻ con cũng được giáo dục về điều này. (Ảnh: iStock)

Thường xuyên vận động

Yếu tố khách quan từ khí hậu ôn đới của Hàn Quốc đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm đẹp da. Không khí tại đây thường khô và lạnh, điều này vô tình khiến đồ ăn cay trở thành một phương thuốc giữ ấm cơ thể hiệu quả mà không gây ra tình trạng đổ dầu quá mức như ở các vùng khí hậu nhiệt đới ẩm.

Trong môi trường lạnh, vị cay giúp làm ấm người, thúc đẩy tuần hoàn máu mà không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển mạnh của vi khuẩn gây mụn do mồ hôi và bã nhờn quá tải. Điều kiện thời tiết này giúp làn da luôn giữ được độ se khít lỗ chân lông, tạo cảm giác da mịn màng hơn.

Thêm vào đó, lối sống của người Hàn rất chú trọng việc vận động và xông hơi (Jjimjilbang). Việc ăn cay kết hợp với thói quen xông hơi định kỳ giúp họ đẩy sạch các độc tố tích tụ lâu ngày ra khỏi cơ thể qua đường mồ hôi một cách triệt để. Khi cơ thể sạch độc tố, làn da tự khắc sẽ trở nên sáng khỏe và đều màu.